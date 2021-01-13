【日盛投顧】指數再創新高

◆盤勢分析

1. 台灣雖再度傳出本土疫情但疫情並未失控，加上新台幣升破新高，台股受惠熱錢買盤推升，加權指數再創新高；OTC 指數漲幅比集中市場小。盤面資金聚焦晶圓代工、IC 設計、PA、NB 及自行車族群，終場指數上漲 269.28 點，漲幅 1.15%，收在 15,769.98 點，成交金額為 3,637.36 億元。三大法人合計買超 205.25 億元：外資買超 155.48 億元、投信買超 0.4 億元、自營商買超 49.37 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

(2)、均線：支撐為 5 日線 (約 15,501 點) 附近，壓力為 16,000 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 進入超買區，指數仍要提防震盪。

3. 櫃買指數上漲 1.33%，收在 188.66 點。短線支撐為 186 點附近，壓力為 192 點附近。

4. 台股選股方向可留意遊戲、設備、NB、塑化、自行車等。

結構類股輪動轉強

1.IC 設計：IC 龍頭 2454 聯發科預計將在 1 月 20 日舉辦 5G 系統單晶片「天璣新品線上發布會」，市場樂觀預期此晶片熱賣，股價持續走揚創新高，即將挑戰 900 元大關。電源管理 IC 大廠 6415 矽力 - KY 股價盤中一度來到 3000 元，一度欲來挑戰股王寶座。

2.PA：市場傳出英特爾自駕車關鍵突破將委由 3105 穩懋代工光達元件，3105 穩懋獲得英特爾代工大單，將能藉此擴大車用射頻元件版圖，股價攻上漲停再創新高，也帶動相關 PA 族群吸引資金進駐，2455 全新及 8086 宏捷科均呈現強勢大漲。

3. 晶圓代工：2330 台積電在外資回補股價攻上 600 元大關，也帶動相關晶圓代工 2303 聯電及 5347 世界股價上漲，2330 台積電周四將召開法說會，將可能會牽動未來股價走勢的重要關鍵。

4. 自行車：9914 美利達受惠電動自行車需求持續暢旺下，股價周三呈現大漲突破季線，也帶動相關自行車廠 9921 巨大、5306 桂盟股價皆呈現上漲。

5. 操作建議：新台幣持續升破新高，熱錢持續進入台股，外資持續買進權值股推升加權指數，指數再創新高，短線上我們認為在 5 日線未跌破前仍有機會再持續走揚，建議逢低挑選產業具漲價或營收持續成長的電子股佈局，操作上勿過度追高，選股佈局上可留意遊戲、設備、NB、塑化、自行車等。