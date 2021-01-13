〈法德藥展望〉三大藥品今年客戶拉貨動能強 全年營收目標年增3倍

法德藥 (4191-TE) 旗下抗思覺失調症用藥、降血壓用藥及抗癲癇用藥等三大藥品，受惠既有客戶擴大下單，今年全年出貨將較去年翻倍成長，法人看好，三大藥品放量出貨下，今年營收上看 8-9 億元，年增 3 倍。

法德藥備受矚目的長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片，經歷近 10 年於去年 3 月取得美國藥證，首批 4000 萬片藥品已在去年底出貨，預計今年 2 月認列營收。

執行長鍾裕民指出，降血壓用藥是將產品先送往美國包裝廠後，再出貨給經銷商，相較市面上常見的降血壓普通片，病患一天需服用 3 次，法德藥的藥品屬於長效型一天只需服用一次，具有競爭優勢。法人認為，降血壓用藥今年美國總銷售量上看 2 億片，目標 3 年內可拿下 20% 市占率

抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片方面，法德藥表示，該藥品去年開始在中國銷售，全年約銷售 1200 萬片，預期在今年合作銷售夥伴增加客戶，以及今年首度列入政府集中採購案，出貨量將大幅增長，法人估，抗思覺失調症用藥今年全年出貨量至少 2400 萬片，營收貢獻有望突破 4 億元。

抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片部分，法德藥表示，據統計該藥品美國市場銷售規模約 1 億美元，該藥品已在本月出貨，估今年全年銷售量約 1000 萬顆，同時也向中國申請藥證。