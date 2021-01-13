〈觀察〉鴻海車用布局擬打造亞洲版麥格納 劍指Apple Car

鴻海 (2317-TW) 積極與車廠合作，除擴大零組件出海口外，也是彌補最缺的造車能力，在車用佈局儼然要打造亞洲版的麥格納 (Magna International)，隨著鴻海在電動車市占率提升、並展現供應鏈管理實績，有助未來爭取更多品牌、Tier 1 客戶，劍指蘋果 Apple Car 訂單。

麥格納集團是加拿大的國際汽車零組件製造商、以及汽車製造服務商，旗下麥格納斯太爾，不僅承接賓士 (Benz)、寶馬 (BMW) 等知名車廠的多款車種訂單，也協助開發新車及重要配件，蘋果 (AAPL-US) 數年前想造車時，也曾找上麥格納，但最後計畫無疾而終。

而鴻海董事長劉揚偉在定調集團 3+3 策略以來，電動車就是最積極發展的項目，不僅首屆鴻海科技日就聚焦電動車，也屢屢與汽車企業、電動車新創簽約合作，展現發展電動車的強烈企圖心。

鴻海企圖心有多強烈，從幾個面向可以觀察，劉揚偉 2019 下半年接任董座後，就宣示集團轉型發展電動車，隨後半年內，就與裕隆 (2201-TW)、飛雅特克萊斯勒 (FCA) 合作，去年雖因疫情影響，沒有新合作案，但今年才開始 2 個禮拜，鴻海就相繼跟中國電動車新創公司拜騰、汽車指標吉利控股等廠商簽署合作協議，目前已跟 4 家擁有造車能力的集團、品牌合作。

以鴻海 4 個合作對象來看，每個都擁有自有品牌以及造車能力，只是裕隆又多了一層 MIH 平台發展，產品方面，劉揚偉多次強調，鴻海不碰造車，會聚焦零組件供應、平台發展，以及供應鏈管理；而從市場方面來看，除了裕隆，其餘三家合作都是放眼中國市場。

劉揚偉過去就不諱言指出，現今發展電動車的三大勢力中，資通訊產業與傳統車廠、網路新創相比，在供應鏈、人員管理上都有優勢，雖然沒有造車能力，但透過平台能解決造車問題，是電動車產業中，最具優勢的一股力量。

除了向下與車廠合作外，鴻海也向上與被動元件大廠國巨 (2327-TW) 集團合作，建構更全面的零組件供應鏈外，也確保集團在未來電動車競爭激烈的戰場上，不會出現缺料問題。

巧合的是，在鴻海積極找盟友的同時，主要客戶蘋果大力推動 Apple Car 的消息也甚囂塵上，但蘋果本身沒有造車經驗，更別提建立相關供應鏈以及管理經驗，市場認為，Apple Car 未來仍走向品牌與製造分離，委外代工勢在必行。

因此，鴻海一連串的結盟，被外界認為，不僅藉由合作掌握造車能力，也藉此找到練兵場及出海口，在提升市占率的同時，對外展現電動車供應鏈管理的實績，為爭取更多車廠訂單鋪路，甚至劍指蘋果 Apple Car，鴻海儼然成為亞洲版的麥格納。