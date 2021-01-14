〈台股盤前〉揮別疫情陰霾熱錢續攻 指數短線有望問鼎萬六

熱錢大軍持續進攻，台股一掃染疫陰霾在台積電領軍登峰，指數站上 15769 點再度再改寫歷史新高紀錄，今 (14) 日適逢權值股王台積電法說，法人預期，在熱錢派對尚未落幕前，加上權值股續航點火，指數有望在本周問鼎「萬六」。

權值股王台積電今年以來獲外資回補力挺，股價連日大漲，昨天更一舉攻破 600 元關卡站上歷史新高價位，市場預期，台積電今日法說可望釋出利多消息，可望吸引買盤卡位進而推升股價、盤勢進一步走揚。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在資金行情的推動之下，外資繼續買超台股；從全球的角度來看，在全球三大央行維持資金極度寬鬆環境下，可望吸引資金流向殖利率相對看好的股市。

從基本面來看，台股不僅去年 12 月上市公司營收創新高，GDP 表現也是一枝獨秀，去年 GDP 正成長 2.54% 是少數正成長的市場；而今年 GDP 更有望進一步成長至 3.83%，甚至不排除進一步上看 4%，在基本面良好的支持下，可望持續吸引資金買盤進駐股市。

葉獻文分析，從資金、企業獲利、台股殖利率等面向檢視，並未見到任何反轉訊號，且只要台幣維持在強勢軌道，且外資持續買超台股，則這波資金行情將能延續，建議布局半導體、5G、電動車等長線題材。

