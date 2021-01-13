Q1將啟動第二輪漲價 外資調升聯詠目標價至450元

外資今 (13) 日出具報告指出，由於 8 吋產能緊張、手機客戶持續回補庫存，聯詠 (3034-TW) 第一季可望啟動第二輪漲價，包括 LDDIC、TDDI，整體銷售單價將較預期成長，毛利率也將突破財測，因此調升目標價，從 350 元提高至 450 元。

外資認為，今年上半年由於 8 吋晶圓代工產能相當緊張，LDDIC(大尺寸驅動晶片) 持續短缺，加上手機客戶仍未有庫存調整跡象，TDDI 需求也持強，整體供需不平衡下，聯詠將在第一季再度調漲售價，有助未來幾個季度毛利率走揚。

外資依據同業奇景 (HIMX-US)、敦泰 (3545-TW)、天鈺 (4961-TW) 等去年 12 月與第四季財報數字推算，聯詠去年第四季毛利率可望超越財測 33-36%，甚至挑戰 37%，今年在二度漲價紅利下，毛利率更將維持高檔 36-37%。

另外，聯詠也將持續受惠三星市占率增加、取得數個中國電視客戶案件，以及安防監控領域 SoC 快速成長，加上售價上漲，聯詠 SoC 事業今年也將續揚。

至於 OLED 驅動晶片，聯詠已獲小米、榮耀採用，預計今年第二季就會陸續出貨，今年全年出貨也可望較去年成長，不過由於整體銷售單價下滑，今年 OLED 驅動晶片營收約持平去年。