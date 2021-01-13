最新！英特爾證實CEO史旺2/15正式卸任

自去年 12 月底美國避險基金 Third Point 喊話英特爾應盡速轉型後，週三 (13 日) 英特爾宣布，CEO 史旺 (Robert Holmes Swan) 將於 2 月 15 日正式卸任。

英特爾稱，史旺辭退後，將由 VMware 的執行長帕特里克 · 格爾辛格 (Pat Gelsinger) 接任其職位。

VMware 執行長帕特里克 · 格爾辛格 (Pat Gelsinger) (圖片：AFP)

格爾辛格於 1979 年獲林肯技術學院電氣工程副學士學位，1983 年聖塔克拉拉大學電氣工程學士學位，1985 年獲史丹福大學電氣工程碩士學位。

格爾辛曾在英特爾處理器和伺服器事業部門長達三十年，之後跳槽任 EMC 和 VMWARE 執行長。

英特爾董事長 Omar Ishrak 於最新聲明中提到，經過慎重考慮，董事會得出結論，現在是領導層變動的恰當時機，以便在英特爾轉型的關鍵時期充分利用格爾辛格的技術、工程專長。

Omar Ishrak 寫道，格爾辛格和領導團隊的其他成員將確保英特爾戰略的強有力執行，以建立其產品領先地位，並利用未來的重大機遇，繼續從從 CPU 到 XPU 轉型。

格爾辛格表示：「我對回到英特爾感到興奮，我對英特爾豐富的企業歷史和創造世界數位基礎設施的強大技術有著極大的敬意，我相信英特爾有巨大潛力繼續重塑科技未來，並期待與才華橫溢的英特爾全球團隊合作、加速創新，為我們的客戶和股東創造價值。」

大股東施壓英特爾盡速變革！

史旺於 2016 年加入英特爾，擔任首席財務長，兩年後，英特爾執行長科再奇 (Brian Krzanich) 因辦公室戀情違反公司政策而引咎辭職，史旺受董事會青睞，空降接任代理 CEO，2019 年史旺正式接任 CEO 的職位。

史旺就任期間，英特爾多次歷經晶片製程延宕、人事動盪、手機晶片事業虧損連連，讓對手 AMD 趁機狂搶市佔，還失去蘋果 MAC 晶片訂單，近期還傳出將外包晶片製造給台積電和三星。

掌管 Third Point 的羅布 (Daniel Loeb) 去年 12 月 30 日曾致函要求英特爾盡速改革，探索戰略替代方案，積極轉型，有意重振英特爾這家美國半導體巨頭的命運。

避險基金 Third Point 近期大舉收購英特爾規模 10 億美元的大量股份，成為英特爾大股東。

羅布呼籲英特爾考慮分拆晶片設計和生產業務，將更多晶片外包，因為英特爾失去製造能力和一些失誤，已讓競爭對手透過三星和台積電就能取代英特爾，獲得可觀的市佔。

英特爾當時回應，歡迎所有投資者就提高股東價值提出意見，本著這種精神，英特爾將與 Third Point 合作，以提高股東價值。

羅布週三推文稱，史旺下台是為所有利益相關者做了正確的事。(圖片：AFP)

羅布週三 (13 日) 推文表示，史旺的表現堪稱一流，他為所有利益相關者做了正確的事，退位給了格爾辛格。

英特爾下週將發布第四季財報，該公司表示，銷售和每股純益 (EPS) 將超過先前的財測，有望實現創紀錄的年營收。

受此消息影響，英特爾週三盤前暴漲逾 12%，早盤英特爾 (INTC-US) 股價亦暴漲逾 8%，暫報每股 57.76 美元。VMWare (VMW-US) 股票下跌逾 5%。

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