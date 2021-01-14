電動車革命資金需求上看2.5兆美元！美銀：SPAC盛況將持續數年

美銀 (BofA) 周三 (13 日) 發布報告表示，隨著全球電動車趨勢確立，未來十年要實現全電動車化，需要至少 2.5 兆美元以上投資，透過特殊目的併購公司 (SPAC) 借殼上市將成為重要資金管道，可以預料未來幾年會有更多電動車新創借殼上市案例。

美銀分析師 John Murphy 說：「汽車產業正達到轉向電動車的轉捩點，然而這場電動車革命正面臨資金的巨大阻礙。」

美銀估計，未來十年全球車業要完全電動化可能需要投資超過 2.5 兆美元，籌集資金的一大途徑可能是透過借殼上市。截至目前電動車類股借殼上市已籌集超過 60 億美元，有大量的資金正在等待參與這場「電動車革命」。

因此，美銀預估，電動車借殼上市和融資的榮景未來幾年將會持續。

Murphy 表示：「借殼上市和特斯拉 (TSLA-US) 的發展顯示，相對於現有的 OEM 與供應鏈，電動車新進者目前擁有的主要競爭優勢在於不受限制籌集低成本資金，以強化產品開發、產能設置與擴張，以及其他業務活動。」

2020 年可說是電動車類股借殼上市重要的一年，氫能源卡車的 Nikola(NKLA-US)、主打豪華電動車的 Fisker(FSR-US)、推出電動皮卡的洛茲敦汽車（Lordstown Motors）、開發出滑板式底盤的 Canoo(GEOV-US) 等，都以借殼上市的方式籌集資金。

美銀表示，除了借殼上市，電動車投資其他資金管道還包括現有汽車業資本支出、政府資金以及其他外部籌資管道。

美銀分析師表示，美國提議的綠色新政便是一例，此外，英國已計劃 2030 年禁賣燃油車外，並針對充電站投資 17 億美元，以及 7.74 億美元的低碳排放車的購買補助。