與蘋果、英特爾正面交鋒 高通斥資14億美元收購CPU新創Nuvia

高通 (QCOM-US) 週三 (13 日) 宣布，將斥資 14 億美元收購由前蘋果員工創辦的 CPU 設計新創 Nuvia，盼能在關鍵晶片領域與競爭對手蘋果 (AAPL-US) 與英特爾 (INTC-US) 正面交鋒。

高通表示，Nuvia 在 CPU 設計領域的專業知識，有助其提高晶片性能和電源效率，該公司計劃將 Nuvia 處理器整合至自家產品，為旗艦智慧手機、下一代筆記型電腦、資訊娛樂以及駕駛輔助系統等應用提供動能。

收購消息傳出後，高通週三 (13 日) 美股盤中上漲 1.3%，至 156.42 美元。

Nuvia 成立於 2019 年初，由三名曾經從事蘋果 iPhone 晶片開發的架構師合作創立，主要專注於 CPU 核心設計，在 2019 年 11 月完成 5300 萬美元 A 輪融資後，去年 9 月再度完成 2.4 億美元的新一輪融資。

此舉足以顯示高通對於重新建立晶片性能市場領導地位的渴望。高通技術長 Jim Thompson 表示：「納入 Nuvia 對於高性能設計的理解，將 Nuvia CPU 與高通驍龍結合，再加上我們在繪圖晶片和 AI 的領先地位，得以幫助我們將運算性能提升到新的水平，為不同產業的產品提供全新功能。」

分析指出，這筆交易可能有助於高通減輕對 ARM 的依賴。目前該公司多數晶片均採用 ARM 直接授權的運算核心，Nuvia 的 CPU 核心雖然也採用 ARM 的基礎架構，但屬於客製化設計，這有助於高通在短期內降低來自 ARM 的部分授權成本，長期來看，則能幫助高通更容易轉向競爭對手的架構。