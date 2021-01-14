特斯拉觸控螢幕有缺陷 美國當局要求召回近16萬輛Model S及Model X

美國當局於 13 日 (週三) 要求特斯拉 (TSLA-US) 召回 (Recall) 大約 15.8 萬輛的「Model S」及「Model X」，原因在於觸控螢幕的缺陷可能影響行車安全。

《路透社》13 日 (週三) 報導，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 在致函特斯拉的正式文件當中提到 2012 - 2018 年式的「Model S」及 2016 - 2018 年式的「Model X」，當局的暫定結論認為「汽車有安全性相關缺陷」。

NHTSA 去年 11 月已針對安全性的相關問題擴大了調查範圍。

特斯拉尚未回應，不過該公司在 1 月 27 日之前需答覆 NHTSA 。如果特斯拉不理會召回要求，須向當局充分說明。

NHTSA 在說明中提到，理由在於車上的觸控螢幕發生故障時，有可能導致駕駛在倒車時看不見車輛後方的鏡頭畫面等重大問題發生。截至目前為止，其他車廠已經有九例因同樣問題召回。

此外，NHTSA 還表示特斯拉的駕駛輔助系統 Autopilot 及方向燈功能也可能發生問題。若是 Autopilot 等系統的警示聲響無法發出，車輛的「撞擊風險也可能升高」。

觸控螢幕故障也可能導致前方擋風玻璃的除霧、除霜功能無法使用，在視線不良的情況下也同樣會增加車禍風險。

關於這些問題，特斯拉雖然多次透過「空中下載」(OTA) 方式更新軟體，不過當局目前認為認為這些作法在手續及內容上還不夠充分。