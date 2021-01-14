神似當年iPhone 6換機潮！投行：蘋果市值將挑戰3兆美元

Wedbush 分析師 Daniel Ives 周二發布報告表示，蘋果 (AAPL-US) 今年將受惠於 iPhone 12 「前所未有」的升級周期，整體手機銷量有望突破 2015 年度紀錄，讓蘋果市值挑戰 3 兆美元。

Ives 對亞洲蘋果供應鏈進行調查後表示，蘋果 iPhone 12 相關的需求正在成長，他認為蘋果上季生產超過 9000 萬支 iPhone，優於原先預期的 8000 萬 至 8500 萬支。



Ives 稱：「蘋果手機銷量已經有多年來沒有看到像這樣的上升趨勢，唯一有類似趨勢的一代就是 2014 年推出的 iPhone 6。」

報告指出，中國市場儼然成為蘋果 iPhone 12 的成長動能，中國強勁需求將持續至 2021 年。蘋果去年推出 5G iPhone 正在推動對新 iPhone 的需求周期，目前 5G 新機升級量約佔蘋果約 10 億 iPhone 用戶中近 3 成。

Ives 表示，儘管華爾街目前預估蘋果 2021 年度 iPhone 銷售量將達到 2.18 億支，但他以目前需求趨勢推算的銷量達到 2.5 億支。

若此估計屬實，今年將大幅超過 2015 年度 2.31 億支的歷史銷售記錄。Ives 表示這將為蘋果帶來前所未有的升級周期，帶動蘋果市值在未來 12 到 18 個月內達到 3 兆美元。目前蘋果市值為 2.15 兆美元。

Ives 持續看多蘋果後市發展，並將目標價設為 160 美元，多頭價格目標為 200 美元，這意味著潛在上漲空間分別達到 24% 和 55%，周三蘋果股價收漲 1.62% 至每股 130.89 美元 。