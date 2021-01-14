鴻海MIH聯盟兩大將到位 蔚來創辦人鄭顯聰加入

鴻海 (2317-TW) 主導的 MIH 聯盟今 (14) 日宣布，硬體部門兼平台規格定義將由前中國飛雅特 (Fiat China) 董事長以及蔚來汽車 (NIO) 聯合創辦人鄭顯聰主導，軟體平台則由鴻海技術長 (CTO) 魏國章操刀，MIH 硬軟體兩大支柱到位。

鄭顯聰在汽車產業領域有 40 年經驗，被視為汽車界的先鋒，也是少數跨界傳統汽車領域和新能源車的產業先驅，曾在福特 (Ford)、飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler)、及蔚來汽車任職，其中，過去在與福特任職時，透過與馬自達合夥契機，使台灣生產的 Tracer(Mazda3) 成功銷售出口至加拿大。

鄭顯聰表示，MIH 平台的理念是 OPEN 開放，且能自我持續發展的科技平台，未來將透過鴻華先進所開放出來的平台能量，孵化產品新技術，並創造出前瞻專利及服務，進而吸引更多業界夥伴們的加入，將資源與專業人才集中，點亮移動科技的未來方向。

此外，鄭顯聰認為，MIH 的首要課題，是如何以開放的方式鏈結世界各國在地化發展，在不同文化交流下，求同存異，建構具效益的解決方案，也是未來 MIH 平台最大的願景與目標，未來將專責 MIH 聯盟規劃，並且掌管硬體部門兼平台規格定義，

而魏國章過去是賈伯斯 (Steve Jobs) 所創辦的 NeXT Computer 中，唯一華人核心軟體成員。在 Apple 收購 NeXT 後，隨著賈伯斯團隊進入 Apple，開發出 iOS 和 Mac OS X。

鴻海強調，兩位業界資深夥伴的加入，將為 MIH 聯盟注入豐富的車 輛及科技產業經驗，形塑未來 MIH 聯盟文化、價值觀與競爭力。