〈台積電法說〉南京廠規畫擴產 首度證實評估在日設研發中心

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開法說，對於海外設廠與擴產議題，董事長劉德音表示，美國亞利桑那州廠現階段以月產能 2 萬片為目標，未來也不排除進行下階段擴產計畫，而南京廠則有規劃逐步擴充產能。台積電也在會後首度證實，正評估在日本設立材料研發中心。

台積電美國亞利桑那州新廠將採用 5 奈米製程技術，預計斥資約 120 億美元，規劃月產能 2 萬片，預計今年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。

對於未來亞利桑那州廠是否會朝超大晶圓廠 (Mega Fab) 目標邁進，劉德音表示，現階段規劃仍以月產能 2 萬片為目標，未來將考量市場需求、成本及當地政府政策支持等因素，決定下階段擴充計畫。

台積電南京廠去年營運順利轉盈，目前月產能已達成原訂的 2 萬片目標，劉德音透露，有計畫擴充產能，在客戶訂單增加下，將逐步擴建南京廠，但沒有具體的時間表。

台積電今日在法說會後，被問及赴日設廠傳聞也首度回應。台積電表示，有評估在日本設立材料研發中心，與供應鏈夥伴共同發展 3DIC 材料，但目前尚未做出最終投資決定。