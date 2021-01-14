台積電展望正面+調高資本支出 助多頭向上攻堅

台股近期在半導體領軍下攻上「萬五」關卡歷史新高，富達投信表示，權值股王台積電 (2330-TW) 調高資本支出，其中 8 成資本支出用於先進製程，反映需求殷切，預期在資金行情助攻下，可望延續多頭氣勢推升盤勢向上。

富達投信指出，近期台股漲勢重心主要聚焦龍頭半導體股，反映 5G 和高速運算時代對半導體需求殷切，其中龍頭股台積電第 4 季毛利率優於預期，且今年資本支出將達 250 億美元到 280 億美元，遠高於外資原先預期的 220 億美元，預期龍頭股財報可望為科技股的財報行情揭開亮麗的序幕。

富達投信指出，後續可留意以電子為主的供應鏈庫存與終端商品的銷售情勢，其中電子股除光電類股外，包括半導體受惠中國去美化的轉單效應、5G 通訊以及高速運算，都是相對看好的標的。

以 5G 來說，今年基建與手機滲透率將進一步拉高，中國基地台上看 150 萬台布建，全球 5G 手機上看 5 億支—超越去年的 2 億支；另外新冠疫情將加速企業數位化轉型，營運與商業模式背後對高速運算需求更加殷切，都是長線的投資趨勢。

至於近期強勢升值的新台幣恐侵蝕廠商獲利，但富達投信認為，高利潤率與大型股受到影響將相對和緩，不至於對股市有太大影響。

展望後市，雖然近期全球疫情依然嚴峻，但新冠疫苗陸續施打，研判第一季起疫苗效力將逐漸顯現，市場將反映全球經濟逐漸邁向正常步伐，加上全球央行寬鬆基調不變，預估充沛資金將有利於殖利率較高的新興市場。