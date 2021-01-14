〈台積電法說〉ADR早盤開高走高大漲 資本支出暴增美設備族群強漲同歡

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說，去年第四季雙率、純益與 EPS 同寫新高，全年賺近 2 個股本，今年第一季淡季不淡，全年營收估成長 14-16%，且 2025 年前將年年創新高，ADR 早盤開高走高，最高大漲逾 6%，再創新高，在資本支出暴增下，設備族群股價同歡，艾司摩爾 (ASML-US) 大漲近 5%，應材 (AMAT-US)、科磊 (KLAC-US) 強漲約 7%。

外資最新出具報告，對台積電今年資本支出大幅提高感到驚喜，並認為顯示其對 5 奈米與 3 奈米需求展望樂觀，也透露可能為英特爾代工的重要訊息。

外資也認為，台積電法說會公布的亮眼財報與財測，及樂觀後市展望，將推升股價持續上漲。美系外資因此將目標價由 628 元大幅調升至 706 元。

台積電今年第一季受惠高效運算需求強勁、車用需求回溫，及智慧型手機季節性影響略為和緩等因素，產能利用率維持高檔，營運淡季不淡，估營收 127-130 億美元，季增 0.16-2.5%，將續創新高，毛利率估 50.5-52.5%，營益率估 39.5-41.5%，較上季下滑，但仍處高檔。

台積電預估今年半導體產業產值 (不含記憶體) 將成長 8%，晶圓代工產值估成長 10%，而台積電先進製程技術維持產業領先地位，且 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁，估今年美元營收將成長 14-16%，優於產業平均。

台積電營收從 2010 年開始創歷史新高，並逐年成長，照台積電預估，至 2025 年，每年營收美元營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%，代表台積電將寫下連續 16 年營收改寫新高的紀錄，不枉護國神「積」稱號。

台積電去年資本支出共 172 億美元，今年資本支出將達 250-280 億美元，遠高於外資原先預期的 220 億美元，相當於年增 45-62%，外資也因此關注是否與英特爾委外代工訂單有關，對此，總裁魏哲家僅強調，不評論單一客戶，調升資本支出是因看好 5G、高效能運算等應用，長期動能強勁，將支持客戶需求。

