研究：中美貿易戰已造成美國損失24.5萬個工作

在美國總統川普 (Donald Trump) 的任期內，美國與中國的關係持續惡化。根據美中貿易全國委員會 (USCBC) 的調查報告顯示，中美貿易戰已使得美國損失了 24.5 萬個工作崗位，此外，在貿易戰持續升級的情形下，美國未來五年的國內生產總值 (GDP) 恐因此縮減 1.6 兆美元。

報告中顯示，在中美貿易戰的背景下，使得美國損失了最多 24.5 萬個就業崗位，但如果兩國逐步削減雙方關稅，就能促進經濟成長，並在 2025 年前增加 14.5 萬個就業崗位。

數據也顯示，若兩國貿易戰持續升級，很可能在未來 5 年內使美國 GDP 縮減 1.6 兆美元。此外，也可能將導致 2022 年美國就業崗位減少 73.2 萬個。

即將上任的美國總統當選人拜登曾表示，他不打算在上任後立即改變川普關稅，但表示他將與盟友國合作討論對中國的新貿易政策。

USCBC 主席 Craig Allen 表示，政策選擇對美中關係的影響及後果十分重要。就關稅問題而言，要了解所有選擇的經濟成本非常重要。

報告中估計，美國對中國的出口，提供了 120 萬個美國就業機會。中國的跨國企業在 2019 年直接僱用 19.7 萬名美國人。美國企業在 2019 年對中國的投資額達到 1,050 億美元。

研究報告也表示，預測未來 10 年內全球的經濟成長將有約三分之一是由中國所帶動，因此，維持對中國市場的准入，對於美國企業在全球範圍內取得成功的重要性日益增加。