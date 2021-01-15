〈世界先進展望〉今年配息率可望維持9成水準或更多 資本支出將擴增

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 董事長方略今 (15) 日表示，今年車用營收成長幅度將優於整體平均值，但認為拉貨動能強勁可能只是短期現象，之後會獲緩解；今年股利政策可望維持過去約 9 成、或超過 9 成水準，資本支出也會較去年增加。

世界先進目前車用相關營收占比不到 10%，方略表示，車用營收占比持續成長，今年成長幅度將優於整體平均值，他指出，去年每輛新車內含半導體 IC 價值約 500 多美元，今年將進一步提升至 600 美元，增加約 2 成，且今年汽車出貨量可望由去年的 7200 萬輛，成長至今年的 7700 萬輛。

世界先進車用客戶有 Tier 1 的歐美大廠，方略表示，大部分車用電子客戶都有合約規範，生產排程優先，而去年因市況不佳，客戶看不到盡頭、不敢下單，今年開始回補庫存，拉貨動能強勁可能只是短期現象，之後會獲緩解。

近來 8 吋產能吃緊，驅動 IC 晶片也面臨缺貨，對此，方略認為，在市場供不應求下，難免會出現超額下單 (overbooking)，目前還不知道超額下單情況多嚴重，但未來市場庫存修正風險仍存在。

世界先進過去 4 年現金股利都達到 3 元水準，2019 年配息率約 89.4%，對於今年股利政策，方略表示，配息率 9 成、或超過 9 成的政策不變，去年獲利若持續提升，也期望配息率達到更高水準，配發更多現金股利給股東。

在資本支出方面，世界先進去年資本支出金額約 36 億元，為因應客戶需求增加，擴充產能，今年金額將較去年增加，但確切數字仍待法說會公布。