拜登將推1.9兆美元刺激方案 每人現金1400美元、提高最低工資

官員表示，美國總統當選人拜登將推出名為「美國拯救計畫」(American Rescue Plan) 的刺激方案細節，規模約 1.9 兆美元，包含 1400 美元現金支票、每小時工資提高到 15 美元等。此案勢必在參議院共和黨人挑戰，如何尋求共識將是他上任後的第一個立法挑戰。

根據拜登團隊官員，1.9 兆美元財政刺激中，每人現金支票將為 1400 美元，加上去年 12 月立法通過的 600 美元，等於每人可領 2000 美元；補充失業救濟金將從目前的每周 300 美元提高到 400 美元，且延長實施到 9 月。

拜登團隊官員在記者會中表示，這將是拜登上任前幾個月內，將推動的兩項重大支出計畫其中一項。第一波推出的刺激方案主要針對最急迫的目標，包含 4150 億美元用於對抗疫情和疫苗接種、約 1 兆美元直接援助家庭、4,400 億美元幫助社區及中小企業等。

另一項法案可望在 2 月宣布，主要處理長期目標，包括創造就業、改善基礎建設、對抗氣候變遷，及促進種族平等。

1.9 兆美元刺激方案重要內容包括：

每人 1400 美元現金，包括去年 12 月的 600 美元後，總計每人 2000 美元

補充失業救濟提高到每周 400 美元，並延長實施到 9 月底

聯邦最低工資提高到每小時 15 美元

暫緩驅逐令延長實施到 9 月底

對州和地方政府提供 3500 億美元援助

拜登稍晚將在德拉瓦州懷明頓市發表演說，正式宣布刺激計畫。

拜登團隊高層也證實，拜登依然支持減免 1 萬美元學貸。