日月光投控去年Q4純益100億元 全年EPS 6.47元創高

日月光投控 (3711-TW) 今 (15) 日公告 2020 年自結，第四季稅後純益達 100.44 億元，季增 49.62%，年增 57.35%，每股稅後純益 2.35 元，去年全年稅後純益 275.94 億元，年增 63.77%，每股稅後純益 6.47 元；受惠封測需求強勁，日月光投控單季賺近 100 億元，全年每股純益也創下歷史新高。

日月光投控 2020 年營收 4769.79 億元，其中半導體封測營收 2802.97 億元，電子代工服務營收 2047.23 億元，整體營業淨利 348.78 億元，年增 48.25%。

日月光投控今年上半年受惠筆電等居家辦公需求強勁，加上華為在禁令前急速拉貨，營收多創同期新高，下半年儘管華為禁令後，產能經歷轉換過渡期，仍快速由其他客戶填補。

近期更隨著車用需求急遽升溫，日月光投控打線封裝產能供不應求，缺口高達 3-4 成，價格也紛紛上調，推升獲利成長，加上美系手機客戶銷售報捷，日月光投控訂單直透整個上半年。

日月光投控也藉由半導體供應鏈緊張局勢，與客戶簽訂長約 (LTA)，有助公司在市場需求趨緩下，稼動率維持一定水準。

外資看好，儘管新台幣不斷強升，日月光投控毛利率仍可在未來幾季逐步向上，看好今年全年毛利率將達 24%，較 2019 年約 22% 顯著提升。

外資預估，日月光投控今年營收將一舉突破 5000 億元大關，達 5300 億元，年增 13.13%，稅後純益 291 億元，年增 16.49%，每股稅後純益 6.84 元。