〈閎暉車用新技術〉車用玻璃首度打入日系車廠 今年第3季量產出貨

閎暉 (3311-TW) 持續搶攻車用領域商機，除內裝機構元件，也布局汽車玻璃相關應用，客戶也從歐美品牌擴至日系車廠，供應日系車廠車用玻璃系統板，預計最快今年第 3 季放量出貨。

據悉，閎暉汽車玻璃主要供應給 Continental、BOSCH、DENSO 等 Teil 1 客戶，再間接供應給歐美車廠，該產品已獨家供應 BMW 智慧鑰匙 (玻璃按鍵)，主要應用在 7、5、3 系列，供貨週期長達 8 年，目前已是供應第 3 年。

閎暉表示，汽車玻璃目前仍以鑰匙相關產品為主，近期開始小量出貨中控板玻璃，與日系車廠接洽合作並進行系統板認證，原預計去年第 3 季有機會完成，但因客戶端更改時程，驗證將遞延至今年第 3 季。

閎暉認為，雖然汽車玻璃應用剛起步，占營收比重 1%，但隨著電動車需求成長，加上競爭者少，將帶動觸控玻璃需求看增，長期營運添新動能。

閎暉本季遇上農曆春節，工作天數減少，營收將比去年第 4 季下滑個位數，今年全年力拚年增雙位數；值得留意的是，汽車零組件布局逐漸看到成效，產品毛利率約 20%，受惠車市回溫、今年訂單能見度高、出貨成長，可望挹注毛利率攀升，全年毛利率估可維持 20% 高檔。

閎暉透露，已初步與特斯拉接觸，並列為今年主要開發客戶之一，但目前仍在初期階段，預計可提供完整的車用解決方案，包括觸控板玻璃、內裝玻璃等。

閎暉 12 月營收 1.83 億元，月減 4.97%、年減 2.4%；第 4 季營收 5.28 億元，季增 16.8%、年減 9.28%；去年營收 17.34 億元，年減 24.47%。