台積電展望佳、萬六曇花一現、英特爾換CEO 本周重要大事回顧

護國神山台積電本周召開法說會，除了去年獲利創新高，對未來營運也樂觀，今年美元營收可望年增 14-16%、資本支出年增幅更上看 6 成，助推台股衝上萬六大關，不過賣壓出籠下，萬六曇花一現，另外，美國總統川普 20 日卸任前，遭到眾議院彈劾，成為史上二度遭彈劾的美國總統。以下是本周重要大事回顧：

台積電今年資本支出年增上看 6 成 未來五年營運保持成長

晶圓代工龍頭台積電 14 日召開法說，公布今年資本支出將達 250-280 億美元，遠高於外資原先預期的 220 億美元，相當於年增 45-62%，除美國亞利桑納州新廠資本支出外，其中 80% 將用於 3 奈米、5 奈米及 7 奈米等先進製程，10% 則用在先進封裝技術量產需求，10% 用於特殊製程。

台積電預估，今年晶圓代工產值將成長 10%，美元營收將成長 14-16%，優於平均，未來 5 年內，每年營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%，將連 16 年寫新高。

台積電法說後也激勵股價連日走高，衝破 600 元關卡，最高達 625 元新天價，市值也超車波克夏，成全球市值第十大，挑戰排名第九大的阿里巴巴。

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台股萬六曇花一現 爆巨量周線仍寫連 11 紅

在台積電展望正向推動下，台股 15 日開盤大漲逾 300 點，跳空登上萬六，在寫歷史新高，隨後盤勢出現高檔獲利了結、利多出盡意味，拖累指數開高走低紅翻黑，高低震盪達逾 420 點，但本周加權指數仍上漲 152.44 點，周線拉出連 11 紅。

全數位 CES 落幕 聚焦 5G、AI、醫療、自駕車

美國消費性電子展 (CES) 北美時間 11 日至 14 日登場，受新冠疫情影響為創辦 50 年來首次全面數位化，共計逾千餘家企業參展，但數量僅去年四分之一，展覽仍聚焦 5G、AI、自駕車、智慧醫療，其中 5G 應用受重點討論，IOT、智慧城市、智能交通也獲關注。

此外，最令人驚艷的是通用汽車在線上 CES 推出新款電動車，旗下豪華車品牌凱迪拉克 (Cadillac) 更宣布將進軍個人空中運輸交通工具領域，預計推出兩款 Halo 產品線的概念車，包括一架豪華蛋形自動駕駛汽車、一架單座電動垂直起降 (eVTOL) 飛行車。

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股王爭霸戰 矽力 - KY 一度超車大立光登股王

股后矽力 - KY 日前獲外資調升目標價後，13 日開高走高，最高一度站上 3000 元整數關卡，超車大立光短暫登上股王寶座，續勢挑戰 3000 元大關、股王寶座。而本周收盤報價，大立光為 2860 元、矽力則為 2740 元。

川普卸任前 成美國史上首位二度遭彈劾總統

美股總統川普即將在北美時間 20 日正式卸任，但 13 日美國眾議院以 232 票對 197 票贊成彈劾川普，也讓川普在卸任前，成為美國歷史上首位遭二度彈劾的總統。

川普日前在推文喊話永不放棄、永不認輸後，川普支持者失控闖入國會大廈爆發流血衝突，其中 1 名員警死亡、另有 4 人死亡，除了社群龍頭接連封鎖川普個人帳號外，眾院民主黨也提出一項彈劾條文，指控川普煽動叛亂，破壞政權和平交接。

英特爾高層人士異動 CEO 史旺 2 月 15 日將正式卸任

英特爾加速轉型，13 日宣布 CEO 史旺 (Robert Holmes Swan) 將在 2 月 15 日正式卸任，由 VMware 執行長帕特里克 · 格爾辛格 (Pat Gelsinger) 接任。

格爾辛格曾在英特爾處理器和伺服器事業部門長達三十年，之後跳槽任 EMC 和 VMWARE 執行長。

史旺是在 2016 年加入英特爾，擔任首席財務長，兩年後，史旺獲董事會青睞，空降接任代理 CEO，2019 年正式接任 CEO 職位。

日月光投控封測需求強勁 去年每股賺 6.47 元創高

日月光投控 15 日公告去年自結，第 4 季稅後純益達 100.44 億元，季增 49.62%、年增 57.35%，每股稅後純益 2.35 元，去年全年稅後純益 275.94 億元，年增 63.77%，每股稅後純益 6.47 元，創下歷史新高。

廣明高層異動 何世池回鍋任董座、總座張嘉峰接任

廣明 13 日發布重訊公告，原董事長蔡文弘因公務繁忙、完成階段性任務，將辭任董事長一職，由董事何世池接任，而懸缺近半年的總經理則由廣明執行副總張嘉峰接任。

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台股帶量衝高 去年證交稅收 1502 億元 四大項目同寫新高

台股價量齊揚，推升證交稅大幅成長，根據財政部統計，去年 12 月、全年包含證交稅實徵淨額與日均成交量共 4 大項，同步創歷史新高，其中 12 月證交稅收 195 億元，連 15 個月正成長，全年證交稅收 1502 億元、較 2019 年同期更是大增逾 6 成。

台爆院內感染 醫師與護理師女友確診新冠肺炎

疫情指揮中心 12 日證實，國內再度爆出院內感染，12 日新增 2 例新冠肺炎本土病例，分別為照顧確診患者的案 838 北部某醫院醫師及其護理師女友為案 839，指揮中心也強調，醫院將採分艙分流感控措施因應，並無須封院。