台積電南京廠擬擴產 方土霖可望拿下冷水機組訂單

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 南京廠去年營運順利轉盈，在客戶訂單增加下，法說會透露，將逐步擴充產能，其中機械冷凍廠方土霖 (堃霖)(4527-TW) 原本就供應該廠區電子行業專用精密工業冷水機組，隨著台積電擴充南京廠產能，方土霖將順勢拿下冷水機組訂單，助攻營運。

據了解，台積電南京廠使用方土霖的電子行業專用精密工業冷水機組，應用包括低溫冷藏庫、超低溫冷凍庫等，確保化學原料在低溫環境中保持穩定性能。

方土霖指出，中國業務都由上海廠負責，無法回應近期客戶是否有增加新訂單。

方土霖為冰水主機與空調設備生產廠，在台市占率逼近 4 成，冰水機占公司營收比重也超過 8 成、專案工程約占 7-8%、維修業務約占 10%。

方土霖表示，隨著市場競爭力擴大、成長有限，近期除增加客製化產品，也推出磁浮直流變頻離心式冰水機，客戶為大型醫院、大型超市、學校等，目前已占整體營收比重逾 1 成，由於市場接受度高，將成為今年成長動能之一。

方土霖去年 12 月營收 3.19 億元，月增 38.11%、年增 0.35%；第 4 季營收 8.34 億元，季增 48.9%、年減 2.34%；去年全年營收 26.3 億元，年減 1.79%。