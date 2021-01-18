12月國銀人民幣存款餘額大增逾86億元 創6年半來最大增幅

台灣央行今 (15) 日公布 12 月銀行辦理人民幣業務概況，截至去年底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 為人民幣 2444.89 億元 (以下金額均為人民幣)，不僅來到半年來高點，較上月大增 86.3 億元、增幅 3.66%，增額和增幅均創 2014 年 4 月以來新高，央行直指，此為爆炸性的變化。

央行說明，過去 2 年間人民幣存款餘額都是小幅增加或減少，此次數據大幅增加，原因在於法人戶定存和活存均大幅增加，使 12 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月增 40.44 億元至 2089.39 億元，月增 1.97%，而國際金融業務分行 (OBU) 也續增 45.86 億元至 355.5 億元，月增 14.81%，反映貨款收入。

央行指出，12 月法人戶大增主因包括有國內企業在大陸投資匯入股利收入、收回股本投資、投資人民幣債券收回、從 OBU 匯入借貸款項等，而個人戶仍小幅減少 0.69 億元，惟幅度趨緩。

匯款方面，12 月 DBU 匯款總額月增 91.19 億元至 939.52 億元，年增 10.75%，主要是因電子業匯入三角貿易貨款、匯入股利、保險業國外投資增加，而 OBU 較上月大增 289.23 億元至 975.54 億元，年增 42.14%，則是因不同銀行客戶間貨款收付。

央行同步公布今日最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期為永豐銀的 3.05%、3 個月為日盛銀 2%，6 個月為台中商銀 2.2%、9 個月為日盛銀 1.9%，而 1 年期是台中商銀的 2.3%，其中，3 個月和 9 個月天期的利率略有上揚。

央行也提供中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 1.35%、3 個月期 1.8%、6 個月期 2.05%、9 個月期 2.2%、1 年期 2.38%，央行指出，12 月利率較 11 月平均下調 0.37-0.95 個百分點不等，反映中國人行加大寬鬆貨幣政策力道，刻意維持寬鬆所致。

不過，央行仍認為，人民幣利率仍要邊走邊看。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 7183 億元 (11 月底)，高於新加坡 1280 億元 (第三季底) 和南韓 139 億元 (11 月底)。