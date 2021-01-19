亨泰光掛牌上櫃 首日強漲近4成掀蜜月行情

隱形眼鏡廠亨泰光學 (6747-TW) 轉上櫃今 (19) 日掛牌，參考價 100 元，早盤跳空開高震盪、最高來到 139 元，強漲近 4 成，大展蜜月行情。

亨泰光學主要聚焦「近視控制」隱形眼鏡，包括設計、製造及銷售，不同於拋棄式隱形眼鏡或框架鏡片的「視力矯正」，亨泰光學主要從事光學設計，透過隱形眼鏡提高人們整體視覺效能。

亨泰光過去產品主要為硬式隱形眼鏡，包括日戴型高透氧硬式隱形眼鏡 (RGP) 及夜戴型角膜塑型鏡 (OK 鏡)，其中 OK 鏡已在中國、台灣兩岸取得認證，中國市占率位居市場前 3 名，今年則將有新品再取得認證，有望推升市佔率表現，也是營運主要動能。

亨泰光近期從硬式隱形眼鏡跨足客製化軟式隱形眼鏡市場，並推出首款客製化矽水膠軟式隱形眼鏡產品，雖然該產品製成門檻高，醫療器械上市許可取證難度高，競爭者較少，但產品還處於教育消費者階段，尚需 2 年才有望發酵。

亨泰光去年 12 月營收 4268 萬元，月減 6.2%、年增 24.15%；去年第 4 季營收 1.38 億元，季減 26.4%、年增 27.7%；去年全年營收 5.41 億元，年增 10.79%。