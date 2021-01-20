國產新冠疫苗研發 陳時中：另有1家月底可望進入二期

台灣本土新冠肺炎疫情持續升溫，目前國產疫苗除了高端疫苗 (6547-TW) 已啟動二期臨床，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (20) 日再透露，另 1 家預計本月底有條件通過，2 家進度都算順利；至於外購疫苗方面，預期最早供貨時程為 3 月，但有 1 家約 500 萬劑還在談，進度有點延遲。

部立桃園醫院群聚感染案持續擴大，目前累計 2 醫、4 護、1 外籍看護、3 家屬確診，外界相當關注疫苗研發與採購進度。高端疫苗與美國國衛院 (NIH) 合作研發的新冠疫苗已啟動臨床二期，預計收案人數至少 3700 人，拚 3 個月內完成收案，目標今年中申請緊急使用授權 (EUA)。

陳時中透露，另有 1 家國產疫苗，本月底可望有條件通過申請進入二期，這 2 家進度都算順利，仍抱有很大的期待。

國光生 (4142-TW) 去年底一期臨床試驗結果無法決定最適劑量，衛福部建議重新執行劑量探索臨床試驗，因而未獲食藥署 (TFDA) 核准進入二期；聯亞生技日前透露，第一期 20 位高劑量受試者已施打完畢，數據看起來效果不錯，原則上也希望在 1 月底通過二期臨床的審核。

此外，指揮中心已洽購 2000 萬劑疫苗，包括從 COVAX 購買約 476 萬劑、Astra Zeneca 疫苗 1000 萬劑，以及另一家約 500 萬劑仍在洽談中，陳時中表示，這家廠商不知是產線上有問題還是其他狀況，目前談判有點延遲，必須再等幾週，等簽約完再對外公布。

全球各國陸續接種 COVID-19 疫苗，在注射劑量方面以美國居首，逾千萬人接種，歐洲則是英國施打劑量最多，陳時中指出，國際間的施打狀況、後續疫情發展等，都能作為台灣疫苗政策參考。