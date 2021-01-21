iPhone旗艦機供不應求 傳蘋果把200萬支12 mini產能轉到12 Pro

科技網站報導，蘋果 (AAPL-US) 為了滿足市場對旗艦機種的需求，已將 200 萬支產能從 iPhone 12 mini 轉移到 12 Pro，進一步證實 iPhone 12 mini 可能是這個熱賣系列中銷售最差的一個。

根據報導蘋果消息的 PED30 網站取得的摩根士丹利 (大摩) 投資報告，

蘋果已在第 1 季調整產能，以縮短 iPhone 12 Pro 的等待交貨期。

根據報導節錄的大摩報告，「iPhone 12 的等待期目前為 10 天，遠超過近四年發表的所有機種，已經從兩個禮拜到 22 天大幅縮短，我們的 iPhone 供應鏈研究團隊 Sharon Shih 等人，最近把 3 月為止一季的 iPhone 12 Pro 產量提高了 200 萬支 (同時削減 12 mini 200 萬支產量)。」

大摩的報告證實，雖然 iPhone 12 系列銷售遠勝預期，但四款手機中，12 mini 的銷售格外令人失望。

大摩的報告也指出，非 Pro 系列的 iPhone 12 機種在中國的銷售成績優於美國。iPhone 12 在中國市占率約 20.3%，攀抵 18 個月新高，據說是過去四年以來，歷代上市滿一個月 iPhone 機種中的銷售冠軍。