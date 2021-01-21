晶技1月接單旺盛估營收突破10億元 創歷年同期新高

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 營收已連續 5 個月維持在歷史高檔水準，強勢的市場訂單需求確定延續到 2021 年 1 月，預估 1 月營收將站穩 10 億元，將創史上最強的 1 月營收。

晶技 2020 年第四季營收為 32.33 億元，創新高，季增 2.98%，年增 32.82%，去年全年營收達 110.48 億元，超越 2012 年 109.28 億元，改寫新高紀錄，年增 31.05%。

晶技在手機、網通、IoT 應用接單滿載下，法人估 2021 年第一季營收將達 29 億元，成同期最佳，較 2020 年首季的 21.51 億元大幅成長 34%。

晶技預估， 2021 年第一季營收 29 億元，約較上季減少約 10%，日系券商也認為，2021 年首季營收優於歷年同期，但季減 15-20% ，反應工作天數減少影響；晶技預計中國寧波及重慶廠，春節假期將持續上班，而台灣平鎮廠放假 2-3 天，全力趕工出貨。

晶技 2020 年第三季稅後純益為 4.19 億元，年增 78.6%，每股純益達 1.35 元；累計 2020 年前三季稅後純益 10.45 億元，年增 1.32 倍，超越 2019 年全年獲利，每股純益 3.37 元。日系券商預估，晶技 2020 年每股純益將達到 4.68 元水準。

晶技在迎接景氣翻揚及 5G、AI 市場應用的需求，今年擴大資本支出擴廠，今年資本支出預算達 22 億元，創晶技成立 37 年以來新高。

晶技 2020 年的資本支出為 14 億元，創新高，在台灣桃園平鎮廠完成設立 5 條小型化頻率元件生產線，以晶技的 2021 年資本支出 22 億元，用在產能及生產產品品質上，除擴充寧波廠小型化產品生產線 5 條，也將導入發展晶圓級封裝製程，如順利導入，將有助公司搶攻高階小型化產品，預估 2021 年營收也因需求旺盛，而有雙位數的成長。