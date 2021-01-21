〈超眾展望〉散熱需求旺無懼Q1淡季 拚營收年增逾2成創同期高

散熱大廠超眾 (6230-TW) 看好，去年部分筆電訂單遞延至今年出、手機散熱模組出貨量將優於去年，加上透過母公司日本電產 (Nidec) 陸續加入新客戶，法人估，本季儘管遇上農曆春節淡季，超眾單季營收仍有望年增 2 成，上看 20 億元創同期高。

超眾坦言，雖然去年全年營收首度突破 90 億元關卡，改寫歷史新高，但營收年增幅仍未達到日本電產目標，不過看好今年旗下四大產品線出貨量看增，全年營運有機會優於去年。

超眾表示，在疫情帶動遠距趨勢未變下，筆電需求動能延續至今年上半年，去年因缺料問題部分訂單遞延至今年出，且公司筆電、電競筆電營收比重高、約占 4 成，隨著散熱需求增加，全年出貨量同步看增。

手機方面，超眾指出，去年受到疫情衝擊手機散熱產業低迷，不過今年手機品牌客戶，除韓系客戶外，陸續新增中國手機品牌，加上 5G 手機需求成長，估今年手機散熱出貨量將較去年小幅成長；此外，在 5G 發展趨勢沒有太大改變下，伺服器、網通產品需求維持高檔。

法人認為，超眾本季在筆電、手機等產品支撐下，營收甩開淡季陰影，年增超過 2 成，以去年第 1 季 16.43 億元來看，本季營收有機會挑戰 20 億元大關，創同期高，全年營收同樣有望年增雙位數，年營收規模將達百億元。

超眾 12 月營收 9.65 億元，月增 14.21%、年增 21.63%；第 4 季營收 26.79 億元，季增 9.84%、年增 13.76%；去年全年營收 91.23 億元，年增 6.26%。