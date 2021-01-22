慧友日本HINO卡車供應鏈 今年出貨量增

安控廠慧友 (5484-TW) 布局車用市場有成，開發出的邊緣運算監控產品、行車輔助系統等放量出貨，其中也打入日本 TOYOTA 集團旗下 HINO 卡車供應鏈，同時接獲多家日本新客戶訂單，加上車用監控產品需求強勁，今年營運有望優於去年。

慧友經過多年調整營運體質，積極布局邊緣運算，這兩年轉型成智慧監控工控產業，其中，透過邊緣運算開發的行車輔助系統相關產品營收比重已攀升至 5 成以上，且多為客製化產品。

慧友表示，邊緣運算監控產品主要應用在車載上，隨著安全監控趨勢成形，整體市場需求逐步擴大，雖然車載相關安控產品研發時程需要半年至一年，但取得客戶認證後，供應時程長達多年。

據了解，慧友開始供應日本 TOYOTA 集團旗下 HINO 卡車，由於日本對駕駛安全相當注重，積極導入 AI 相關產品，預期明年出貨量同步看增。

慧友表示，打入該客戶後，去年開始陸續接觸日本、歐美品牌新客戶，今年車用安控產品整體出貨量將優於去年，法人估，營收比重有望攀升至 3 成，營收貢獻有機會突破億元。

慧友表示，車用產品目前主要出貨地為美國與台灣，占整體營收比重約 30-40%，原預期去年在大型專案訂單帶動下，全年營運有機會轉盈，不過持續受到疫情衝擊，新專案訂單遞延至今年執行，估轉盈目標也將遞延。