〈焦點股〉政策作多+模組廠漲價 太陽能族群熱烘烘

總統蔡英文昨天公開宣示，將提高再生能源使用，助台灣打進蘋果、微軟等大廠的綠電供應鏈，為太陽能產業注入強心針，加上模組廠因應原物料大漲，第一季陸續調漲售價，相關族群今 (22) 日受到買盤青睞，包括元晶 (6443-TW)、聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW) 等，股價表現相對強勢。

蔡英文指出，去年光電的設置量已大幅成長，政府目前正大力推動屋頂、漁電共生專案，希望讓國內的太陽光電朝「多元複合利用」的方向發展，並強調，確保綠能供給穩定也是為了強化台廠競爭力，幫助台灣打入蘋果、微軟、亞馬遜、臉書等綠電供應鏈。

由於原物料玻璃、EVA、鋁價大漲，太陽能模組廠也陸續傳出調漲售價的消息，元晶現有太陽能電池及模組產能仍維持高檔，日前決議將斥資逾 7 億元，在新竹湖口廠新設大尺寸產線，以強化市場競爭力。

聯合再生去年 12 月合併營收 10.75 億元，月增 36.4%，成長主因為南亞市場需求強勁，海外電池出貨增加，同時，國內太陽能案場年底趕裝，帶動模組營收增加，全年營收 126.84 億元，雖較前一年下滑約 3 成，但規模仍穩居太陽能廠龍頭。

我國政府積極推動能源轉型，美國新任總統拜登先前提出 2 兆美元的乾淨能源計畫，讓太陽光電、風力發電等被視為拜登概念股，在政策作多下，市場持續看好綠能發展，太陽能族群先前大幅回檔修正，今日再度重啟漲勢，中美晶、聯合再生盤中大漲逾半根停板，元晶、茂迪、安集、達能、國碩、太極等多檔，漲勢也相當凌厲。

2025 年我國再生能源占比要達到 20%，因而制定逐年成長目標，去年受疫情影響，原計畫要完成太陽光電 6.5GW 目標遞延至今年第 1 季，但部分案場重新招標，無法加速設置，因此，今年總目標要衝上 8.75GW，挑戰相當大。