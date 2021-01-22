台積電嚇跌、鴻海接棒撐盤 台股跌134點收16019點 周線連12紅

英特爾透露 2023 年晶片仍以自產為主，台積電 ADR 美股盤後跌逾 2%，拖累台股今 (22) 日走勢，台積電熄火，大盤一度摜破萬六，不過，鴻海率領鴻家軍撐盤，聯電、大立光同步走強，帶動加權指數跌幅收斂，以 16019.03 點作收，下跌 134.74 點，成交值 4017.7 億元，周線仍寫下連 12 紅紀錄。

英特爾 (Intel) 於法說會上透露，2023 年前晶片仍以自行生產為主，委外代工計畫不如市場預期的積極，引發台積電失望性賣壓，股價下跌 3.5 %，收 649 元，單日市值蒸發約 6223 億元。盤面上，權值股互有漲跌，鴻海、聯電、大立光接棒扮演撐盤要角，不過，台達電、台塑化、研華、緯穎等賣壓較重。

鴻海創辦人郭台銘昨日現身，看好台灣發展電動車產業，鴻海今日獲市場買盤積極湧入，股價勁揚近 4%，收在本日最高 121.5 元，創 3 年多來新高。鴻家軍買氣強強滾，包括鴻準、廣宇、天鈺、乙盛 - KY、樺漢、中揚光等，都分別上漲 2-4%。

航運股持續跌深反彈，外資出具報告仍看好貨櫃海運前景，重申長榮「買進」評等，族群股價漲聲響起，長榮開低走高，逼近漲停價，終場收 35 元；陽明同步回神大漲逾 8%，收 22.6 元；萬海則漲近 5%，收 44.8 元。散裝航運族群同樣氣勢如虹，包括四維航、中櫃、中航、新興、裕民、台航等，漲勢都相當凌厲。

總統蔡英文公開宣示，將提高再生能源使用，助台灣打進蘋果、微軟等大廠的綠電供應鏈，為太陽能產業注入強心針，加上模組廠因應原物料大漲，第一季陸續調漲售價，相關族群受買盤青睞，包括聯合再生、中美晶漲逾半根停板，茂迪、元晶、安集、國碩、達能等也有 2-4% 的漲幅。