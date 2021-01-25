COVID-19 疫情危機期間歐元表現

資料來源：湯森路透

去年全球受新型冠狀病毒 (COVID-19) 肆虐影響，歐洲央行 (下稱：ECB) 在最後一個月推出新經濟刺激方案，將緊急債券購買規模擴大 5,000 億歐元，並未承諾會全部動用 1.85 兆歐元大流行病緊急資產收購計畫 (PEPP) 額度，但 COVID-19 病例持續增加，德國和法國等國實施新的防疫限制措施，而疫苗上市接種的速度緩慢，令人對歐元區的經濟復甦步伐產生懷疑。

可是，ECB 總裁拉加德相信，只要防疫封鎖能在 3 月底前解除，加上疫苗接種，歐元區今年經濟就會反彈，ECB 去年 12 月的政策會議紀錄更顯示，實質國內生產總值 (GDP) 到 2022 年中應該可能回到 COVID-19 疫情前水準，而且通貨膨脹出現積極跡象，ECB 密切追蹤的一項衡量長期歐元區通貨膨脹預期的關鍵指標已接近十八個月高位，提供了歐元的上漲動能。

歐元兌美元月線圖

資料來源：湯森路透

據路透調查分析預計，2021 年底歐元兌美元 (EUR/USD) 將漲至 1.25，綜觀 EUR/USD 匯率，去年 3 月跌至 2017 年以來最低位 1.0635 後，展開反彈走勢，今年 1 月最高已漲至 1.2214，目前進入回檔整理當中，但距離 2018 年初以來的最高水平不遠。若以 EUR/USD 經過近十年的循環，經歷 2008 年所觸及的 1.6038 高點，到 2017 年的低點 1.0339，利用黃金切割率判斷，38.2% 的水平正是 1.2523，如能突破該阻力位，未來漲勢指日可待。

外匯市場瞬息萬變，掌握市場脈動相當重要，控制風險亦格外重要，遠東國際商業銀行外匯保證金交易提供 24 小時專人及網際網路外匯交易服務，每日均提供「遠銀外匯每日評論｣，其中包括當日對各主要貨幣看法的分享，還有各國重要經濟數據和事件發布的時間、市場對數據的預估值或前值的參考，國定假日仍照常發布，讓投資人能充分掌握市場的脈動和追蹤匯率的變化，並有助於控制風險。歡迎來電了解詳細內容，遠東商銀交易室專線：0809085818。

遠東商銀外匯保證金交易專頁：

http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx

Facebook(臉書) 粉絲專頁：請搜尋「外匯領航員 遠東商銀外匯保證金交易」

網址：https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING

掃瞄 QR Code(網址：https://line.me/R/ti/p/%40014oltke) 加入「遠銀外匯保證金交易｣LINE 官方帳號

或用 LINE 以 ID 搜尋「@feibmargintrading」加入好友。

〈延伸閱讀〉

1. 美元離 100 日圓不遠了？



2. 外匯保證金交易，三個關鍵選項很重要



3. 外匯交易 只愛長線操作？



4. 判斷匯率 要觀察通貨膨脹率 ?



5. 美元跌、人民幣升 怎麼做較有利 ?



6. 有效運用資金，掌握歐元、澳幣漲勢?



7. 澳幣積弱已久，行情翻轉現端倪?



8. 美國總統大選逼近 你選擇哪個貨幣 ?



9. 澳洲、紐西蘭幣上漲，你掌握了嗎 ?



10. 常見外匯 Q&A