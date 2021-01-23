美元將迎來多頭行情？華爾街：美國經濟成長是關鍵

美元指數（DXY）近期徘迴在 90 區間，儘管市場普遍認為美元今年將持續探底，但華爾街分析師認為，一旦美國經濟復甦加速，美元將要開始反彈走多，長期而言有利股市。

自去年疫情以來，美元跌幅已達到 12%，最大原因在於市場看好疫苗問世後，受疫情重創的國家復甦力道將會比美國快。

再加上拜登政府宣布砸下大規模資金援助經濟，以及聯準會 (Fed) 延續寬鬆貨幣政策，屆時將有大量美元流入經濟，市場普遍認為，美元今年將繼續走軟。

不過， Evercore 投資策略研究部主管 Dennis DeBusschere 卻看好美元正要反彈，他表示：「美元應該穩定，而不是崩潰下挫。」

DeBusschere 說，首先，假如經濟快速成長，Fed 有可能開始將寬鬆貨幣政策收緊，屆時美國利率將高於歐盟。目前，聯準會和歐洲央行 (ECB) 基準利率的利差低於 0.66 個百分點，但市場預期 2026 年將達到 0.8 個百分點。

DeBusschere 表示，該現象可能促使美國長債殖利率上升，而歐元區債券殖利率則難以跟進，從而提高美元資產吸引力。儘管聯準會多次表示直到 2023 年底才會升息，但隨著經濟快速復甦，情況很可能改變。

經濟增強時，利率通常會上升，促使央行試圖阻止隨需求增加而來的通膨升溫。但由於疫情干擾逐漸遠去，美國反彈速度可能會比其他已開發國家還快，代表利率可能升高。

DeBusschere 說：「我們已持續淡化美元走空的想法，尤其是經濟回歸正常，服務業重啟之時。」

此外，美元市場正瀰漫著看空的情緒，凱投宏觀 (Capital Economics) 市場經濟學家 Jonathan Petersen 表示：「美元指數的空頭部位已經達到極限。」

如此一來，若未來美元因疫苗的壞消息而出現任何反彈，都可能促使許多空頭必須回補，這對短期股市非常不利。但另一方面，若未來美國經濟成長優於其他國家，而使美元出現長期升值，很可能有利於美股後市表現。