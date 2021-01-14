微軟新創加速器報捷 愛酷智能獲1.35億元資金挹注

微軟 (MSFT-US) 2019 年結合產、官、學、研資源在台灣成立新創加速器，今 (14) 日傳捷報，旗下加速器成員愛酷智能科技完成 Pre-A 輪、A 輪募資，累計獲得 1.35 億元資金，另一家洞見未來也獲得美國大廠高通 (QCOM-US) 青睞。

微軟表示，愛酷智能除獲得新安東京海上產險、交大天使投資俱樂部領投 Pre- A 輪募資 7000 萬元外，也獲得日本上市企業 ADWAYS 集團領投、國家發展基金挹注 A 輪投資，累積獲得 1.35 億元資金。

愛酷智能業務項目主要為數位行銷，去年初成立至今僅一年多，客戶數已達逾 200 家，客戶應用領域涵跨百貨零售、不動產、汽車、教育、科技等。

另一方面，微軟指出，洞見未來自行研發的 AI 多人聲分離引擎技術也獲得國際大廠高通認可，搭載其人聲增幅技術的 Otoadd 耳機本季也將上市，可望聽覺體驗。

微軟新創加速器計畫 2019 年成立至今，累計已孵育 32 家橫跨人工智慧、大數據、IoT 物聯網、Fintech 等跨產業領域台灣新創團隊，獲得創投企業共新台幣 3.8 億元資金挹注，創造逾新台幣 5.3 億元商機。