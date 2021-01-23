捐1億美元尋找最棒「碳捕捉」技術 地表最有錢的馬斯克打什麼算盤？ 

今年初成為全球首富的特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四宣布捐贈 1 億美元尋找「最棒的」碳捕捉技術，靠著他的明星光環和懸賞獎金，這項問世至今少有進展的抗暖化關鍵技術有望大步邁進，而從馬斯克過往的發言推斷，此舉也有助生產廉價的零排放火箭燃料，實現他的太空夢。

碳捕捉其實是多種擁有相同目的技術的組合，從工廠、發電廠甚至空氣中直接捕捉二氧化碳，不讓其進入大氣並遏制氣候暖化。

彭博報導，雖然馬斯克下周才會公布 1 億美元獎金的細節，但從過去的發言推敲，馬斯克的目標之一可能是降低直接從空氣捕捉二氧化碳的成本，以應用於合成火箭燃料，取代目前使用的化石燃料。

太空事業是馬斯克的夢想，他多次表示累積財富的目標是捐贈，或至少用於太空探索。

馬斯克 2017 年曾說：「但願能找到製造電動火箭的方法。長遠來看，使用太陽能從大氣中取出二氧化碳，並與水結合，能製造火箭使用的燃料和氧氣。」他 2019 年再度提及這個想法，「在長遠的未來，火箭飛行將實現淨零碳排放。」

馬斯克描繪的並非科幻小說情節，目前已出現三家碳捕捉新創公司：加拿大 Carbon Engineering、瑞士 Climeworks 和美國的 Global Thermostat，三者都已經設置前導工廠，Carbon Engineering 甚至用二氧化碳生產出一些合成燃料。

馬斯克也不是頭一個懸賞獎金推動碳捕捉技術發展的億萬富翁。同樣醉心於太空事業的維珍集團創辦人布蘭森 (Richard Branson)，曾在 2007 年發起「(維珍地球挑戰)Virgin Earth Challenge」，提供 2500 萬美元給找出商用方法從空氣中移除大量二氧化碳、並維持至少十年的挑戰者，但最終沒有入選者達到標準。

另一個在 2015 年發起的 Carbon XPrize 目前已有 10 人入選，角逐如何把二氧化碳變成商品，贏家將在今年揭曉。

發展碳捕捉技術的難度

碳捕捉技術並非新發明，研究人員透過化學反應把二氧化碳轉換為碳氫燃料已有一個世紀的時間，但碳捕捉問世至今進展不多，難度在於降低過程中衍生的成本，並找出如何用乾淨能源為其供電。由於二氧化碳是燃燒化石燃料的最終產物，要逆轉這個過程需要耗費大量能源。

降低成本的方法有二，第一個是靠擴大規模壓低成本，也就是砸數億美元重金興建工廠，靠工程師從錯誤中摸索出最佳方法。Carbon Engineering 目前與西方石油 (Occidental Petroleum) 合作建廠，每年可捕捉 100 萬噸二氧化碳。

第二個、也是更有成本效益的方法，則是加快創新研發的腳步，包括透過政府獎勵研發資金，或是由富豪舉辦引人矚目的競賽。

英國非營利組織 Nesta Challenges 執行董事 Tris Dyson 說：「人們想拿獎，就是為了馬斯克。」

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