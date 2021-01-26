掌握三大訣竅 利用有限的薪水滾出第一桶金

小資族想存第一桶金必須要用對理財方法，專家建議，想要將有限的薪水放大建議可透過分散帳戶、人工智慧與定期定額投資等三大方式，以規律方式進行理財，幫助自己快速滾出第一桶金。

首先是分散帳戶，第一銀行表示，理財的標準起手式就是收入扣掉儲蓄金額後才是每月可動支的金額，因此每個月拿到錢後，不妨將帳戶區分為生活帳戶、急用帳戶、儲蓄帳戶三種類型，每個月薪水入帳後分別轉入三個帳戶，確保每月都能準確控制支出，並養成持續儲蓄的好習慣。

第二、透過智能理財投資挑選出合適的投資標的，一銀指出，與其將錢鎖在銀行定存領取微薄利息，建議可透過基金、股票、ETF 投資累積財富，但面對琳琅滿目的投資商品，怎麼選又是一大學問。

一銀建議，透過智能理財演算法則，可根據每個人的風險屬性挑出合適的投資商品，舉例來說，一銀的「e-First 智能理財」線上填寫簡單的問卷後，晨星演算法及 300 多位專家即幫您量身打造專業的投資組合，建議內容包含 8 至 10 檔精選基金。

一銀表示，智能理財較適合沒時間跑銀行諮詢理專投資建議，又無法自己研究投資標的的年輕人，且毋需要支付高額的申購手續費，僅收取 0.88%(年費率) 的平台使用費，就能享有專業團隊的投資組合建議。

一銀表示，「e-First 智能理財」提供全年無休監控績效服務，當碰上重大金融事件或每季檢視須調整投資組合內容時，「e-First 智能理財」將提供再平衡建議通知，毋須自己辛苦地追蹤績效也可以輕鬆達成理財目標。

第三、定期定額紀律投資法，投資最常碰到的問題不外乎何時進場與贖回出場，與其每日緊盯著盤面績效，落入投資人常見的追高殺低窘境，還不如佛系地定期定額投資，分散進入市場的時間點，還能養成紀律投資的好習慣。