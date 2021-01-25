〈台經院景氣預測〉疫情影響製造業有限 2021年經濟成長上修至4.3%

台灣經濟研究院今 (25) 日發布最新國內經濟與景氣預測，整體來看，內需與外需同步轉好，預估 2021 年經濟成長率為 4.3%，較去年 11 月的預測上修 0.29 個百分點，雖然全球疫情仍嚴峻，導致服務業景氣萎縮，但對於製造業影響有限。

台經院指出，國際主要預測機構皆認為 2021 年全球經貿成長將明顯優於 2020 年表現，由於疫情影響逐漸緩解、部分生產線轉移回台、新興科技需求暢旺等影響，使得台灣出口表現將大幅成長。此外，半導體廠商持續投資先進製程，加上受惠全球供應鏈重組，政府大力推動綠能建設，吸引外商來台投資，均有助於帶動內需表現。

台經院表示，整體來看，內外需轉佳，使得今年經濟成長幅度較去年高，據最新預測結果，2021 年國內經濟成長率為 4.3%，較 2020 年 11 月預測上修 0.29 個百分點。

在對外貿易方面，去年 12 月整體出口年增 11.96%，連續三個月呈雙位數成長，進口則受到比較基期偏高影響，資本設備年減幅度擴大，加上積體電路、原油、黃金與陰極精煉銅等農工原料進口減少，使得農工原料年增率大幅下滑，因此，進口年增率縮減至 0.88%。總計 2020 年全年出口較前一年同期成長 4.9%，進口則成長 0.29%，出超 587.93 億美元，成長 35.14%。

物價方面，國際油價持續上漲，有助油料費年減幅度縮小，但受到蔬菜價格走弱影響，食物類價格年增率下滑，加上旅遊業者加大優惠吸引旅客，使得教養娛樂類年減幅度擴大，因此，去年 12 月整體 CPI 年增率為 0.06%，連續二個月正成長，核心 CPI 年增率為 0.69%；累計去年 CPI 年增率為 -0.23%，WPI 年增率為 -7.8%，均創 2016 年以來新低紀錄。

展望今年，台經院表示，雖然北半球冬季疫情反撲嚴重，主要國家重啟嚴格管控，導致服務業景氣萎縮，不過，對製造業影響有限，目前已有多國開始進行疫苗接種工作，在疫苗逐漸普及的情況下，一般預期，全球經濟到 2021 年底或 2022 年初，將恢復到疫情前的產出水準。