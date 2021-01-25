ESG投資新顯學 境內基金規模一年內翻倍跳增至近300億元

ESG 躍居投資新顯學，逐漸獲得市場資金青睞，根據投信投顧公會資料，柏瑞 ESG 量化債券基金 2020 年 1 月推出基金規模約 106 億元，一年內規模已經翻倍達 244 億元，成為境內最大投資等級債券基金。

ESG 投資主打永續投資為概念，標榜用「用投資愛地球」，去年在疫情推波助瀾下促使投資人 ESG 意識高漲，進一步推升規模持續增加。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球經濟成長依然面臨疫情的嚴峻考驗，景氣復甦現階段仍需要政策的呵護，美國聯準會 (Fed) 勢必不樂見太早升息，加上全球負殖利債券規模龐大，美國 10 年期公債殖利率近期雖然升破 1%，但短期內預期仍不易於脫離區間走勢。

但漢遠指出，隨著美國新總統拜登走馬上任後，隨著執政團隊的優勢強化，未來美國政府料將在氣候變遷等永續議題上投入更多心力，可以預期 ESG 投資將進一步加速前進。

但漢遠建議，如果想要參與景氣復甦及資金行情，且降低市場波動的干擾，防禦型保守配置仍不可或缺，可布局高信用評等的投資級債，例如 ESG 企業債，兼顧資產安全性及減緩利率風險。

富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱認為，除了留意經濟和政策動向外，越來越多投資人關注環境、社會和公司治理 (ESG) 議題，預期未來幾年的投資相關題材上永續投資仍會是主流。

林紹凱表示，觀察全球共同基金成長趨勢，在投資人普遍認同 ESG 的概念之下，整體 ESG 基金在過去 12 個月呈現淨流入，明顯優於非 ESG 基金；而 ESG 相關主動式基金的流入，高於被動式基金；相關股票型基金則是明顯高於債券型基金。

林紹凱表示，2020 年疫情導致股市大跌和復甦過程中，富達 ESG 評等數據亦顯示，ESG 評等較高的企業，都展現相對較好的報酬表現。