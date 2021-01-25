〈台經院看景氣〉去年12月營業氣候測驗點1升2降 製造業衝逾13年新高

台灣經濟研究院今 (25) 日公布去年 12 月營業氣候測驗點，經模型試算後，製造業持續走高至 106.21 點，較上月修正後的 102.97 點增加 3.24 點，為連續 8 個月上揚的態勢，也創下逾 13 年新高；服務業營業氣候測驗點微幅下滑至 96.52 點；營建業則呈現連 2 月下降，來到 108.96 點。

在未來半年景氣看法上，台經院表示，有鑑於半導體晶片供需依舊吃緊、封測需求續強，加上全球鋼品市場需求增溫，國際原物料價格上漲，帶動鋼鐵產業產品報價維持漲勢，促使下游業者積極回補庫存，使得電子機械業與鋼鐵基本工業廠商看好未來半年景氣。

服務業方面，受惠台股屢創高點，成交量能衝高，證券商在經紀業務收入大幅成長，帶動證券業者看好當月景氣；加上 12 月時序進入年底聚餐旺季，微型尾牙聚餐訂位大增，有將近 7 成的餐旅業者看好景氣；旅遊業者也積極推出國民旅遊新產品，掀起民眾出遊意願。不過，在未來半年景氣看法上，由於貨櫃海運缺櫃問題短期難以解決，運價維持高檔，運輸倉儲業者看好未來半年景氣，其餘廠商則多以保守看待。

至於營建業，台經院表示，儘管在與半導體供應鏈攸關的廠務系統整合工程投入積極，但受限於近期鋼筋成本高漲，混凝土料源供應吃緊，加上北部地區濕冷不利工地施作環境，因此造成土木標進展不如預期，約有 9 成營造業者持平看待當月景氣表現，未來半年營造業景氣持平比例也高於 8 成。

在不動產方面，年底前為購屋旺季，部分地區也掀起交屋潮，12 月房市交易量並未反映政府打炒房的政策效應，六都建物買賣移轉件數月增率仍達 6.6%；展望未來，由於先前房市交易較熱絡，基期相對墊高，加上未來半年政府仍將動態性的調整政策的走向，防堵不當炒作等行為，因此，預估短期內賣方動作將會顯得收斂，買方部分投資族群也轉趨觀望，房市將歷經一段調整期。

台經院調查結果顯示，去年 12 月製造業營業氣候測驗點為 106.21 點，較上月修正後增加 3.24 點，連八月上揚，創下 2007 年 10 月以來新高；服務業為 96.52 點，較上月修正後微幅下滑 0.02 點；營建業 108.96 點，衰退 0.27 點，呈現連續 2 個月下滑的走勢。

儘管疫情再度惡化，主要國家重啟嚴格管控措施，不過對於製造業影響有限，各國製造業 PMI 仍維持擴張態勢，對於 2021 年國內總體經濟而言，台經院預測全年 GDP 成長達 4.3%，較去年 11 月預測值上修 0.29 個百分點。

