鉅橡可望比照上年 每股配發1元現金股利

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (25) 日由董事會決議，將在 4 月 22 日召開股東會，預估今年因 5G 通訊、NB、平板等終端產品需求提高，有利帶動業績成長，第一季訂單能見度高，另外，鉅像去年盈餘，可望比照前一年同樣配發 1 元現金股利。

鉅橡 2020 全年營收 12.32 億元，年增 0.05%，主要受惠下游客戶庫存回補，以及 COVID-19 疫情影響，遠距離辦公及線上數位教學所需，NB、平板等消費性電子需求增溫，帶動公司墊板及電木板出貨量成長，加上第三、四季各手機大廠分別發表 5G 旗艦新機，推升高階軟板與 PCB 製程需求成長。

同時，鉅橡優化產品組合及原料酚價處於低檔的有利條件下，2020 年第三季稅後純益 2571 萬元，每股純益 0.32 元，2020 年前三季稅後純益 4808 萬元，每股純益 0.6 元；以鉅橡 2020 年第四季營收 3.2 億元估算，稅後純益可望比照第三季獲利，全年每股純益近 1 元，全年獲利也較 2019 年成長逾 5 成。

展望 2021 年，雖然第一季是電子產業淡季，但鉅橡受惠遠距教學、宅經濟與 5G 建置，PCB 產業淡季不淡。