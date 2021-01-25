健鼎初估1月營收超過49億元年增逾2成 春節不停工

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 在客戶端 HDI(高密度連結板) 訂單湧入下，預估 2021 年 1 月營收將達到 49.2 億元之上，重回去年 11 月的旺季水準，目前訂單能見度已達第二季，健鼎也祭出高達 1000 元人民幣的獎勵金，鼓勵員工春節留廠上班。

健鼎去年第四季接單滿載，以 1 月的 49.2 億元估算，月減 6.59%，年增高達 23.12%，預估今年第一季營收表現將優於 2020 年同期 117.18 億元，且目前接單能見度已達第二季，其中以 HDI 板需求最明確。

同時，健鼎也安排春節期間不停工，為留住員工在廠區上班過年，也提出以高額的獎勵金鼓勵員工留廠上班、加班，讓中國大陸員工避開因疫情跨省移動遭遇隔離的情形。

健鼎規劃，2021 年公司資本支出預算將增加 40-50 億元，比 2020 年成長，主要用於開出新產能因應 HDI 高速成長的需求，健鼎近期也加速採購生產設備，完成安裝後，最快 2021 年第二季末開出。

健鼎生產的 PCB 應用集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商。

健鼎湖北仙桃廠 2018 年第四季產能已增加每月 60 萬平方呎，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能達每月 900 萬平方呎，今年第二季末健鼎新增湖北新廠產能後，兩岸總產能逼近每月 1000 萬平方呎。

健鼎 2020 年第 4 季營收為 151.09 億元，季減 3.83%，年增 7.93%。2020 年全年營收 555.48 億元，創新高，年增 2.01%；健鼎去年前三季稅後純益 42.93 億元，年減 18 %，每股純益 8.17 元，法人估健鼎 2020 年第四季每股純益將超過 3 元。