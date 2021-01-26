持續軋空！GameStop早盤飆逾140% 股票停牌

軋空行情的帶動下，週一 (25 日) 影音遊戲廠商 GameStop 早盤噴漲逾 140% 至 150 美元以上，觸發漲停機制。

繼上周五盤中觸發漲停機制後，GameStop (GME-US) 週一盤前大漲 51%，開盤其股價噴漲逾 140% 至每股 159.18 美元，因股價波動性過大而觸發漲停機制，早盤時段已出現 8600 萬股易手，史上罕見。

Chewy.com 共同創辦人 Ryan Cohen 去年底大舉加碼敲進 GameStop 持股後，大批散戶在社群媒體上極力吹捧，Ryan Cohen 本月 19 日加入 GameStop 董事會，又引爆一波買氣。

然而，就在 19 日同日，放空機構香櫞 (Citron Research) 推文看空 GameStop 只值 20 美元。美國最大網路論壇 Reddit 和 Twitter 上散戶合力抵制，散戶炒股炒到失去理性。

散戶瘋狂逼空之下，香櫞 (Citron Research) 22 日黯然噤聲，宣稱不再評論 GameStop 是因為受到散戶網路暴力的影響。

週一 Reddit 股票討論區「wallstreetbets」上的熱門文章呼籲大量號召散戶齊力買入 GameStop，內容提到：「至少要等到股價來到每股 1000 美元以上才會出售 GameStop。」該文迅速吸引 2000 多條評論。

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 週一對此表示，這只是又一個對 GameStop 樂觀情緒的反映。

GameStop 向來是空頭狙擊的頭號目標，有超過 138% 的流通股被賣空，是美股最被華爾街投行看空的標的。

根據 FactSet 數據顯示，華爾街分析師對 GameStop 設定的平均目標價僅為每股 12.39 美元。GameStop 今年 1 月迄今漲幅高達 500%，四個月前股價約落在每股 6 美元，如今 (截稿前) 卻暴漲約至每股 130 美元以上。

Loop Capital 分析師稱，這檔股票已完全脫離了基本面，這在很大程度上是由散戶、個人投資者推動的，其中許多人在 Robinhood 平台上交易股票、選擇權。