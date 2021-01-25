〈美股早盤〉科技股財報本周起跑 美股漲跌不一、蘋果領那指衝高

備受矚目的科技股財報即將在本周登場。美股周一 (25 日)，道瓊工業指數開盤跌逾百點或 0.4%，標普 500 指數漲 0.3％，費半漲近 1％。在發布財報前夕，蘋果飆近 4%，推動那斯達克指數漲 1.4%。

Netflix(NFLX-US) 上周發布財報表現優異，激起投資人對於接下來科技股財報的樂觀情緒。蘋果 (AAPL-US) 周一開盤飆近 4%，微軟 (MSFT-US) 和臉書 (FB-US) 分別漲 1.6％和 1.9％。

另一方面，美國總統拜登 (Joe Biden) 總統仍在促請國會通過 1.9 兆美元的刺激計劃，目前該計畫仍受到部分共和黨議員反對。此外，拜登還計畫周一簽署行政命令，收緊聯邦機構對美國製產品的採購規則，徹底執行「購買美國貨」計畫。

與此同時，美國新冠病毒確診病例仍持續增加。約翰霍普金斯大學數據指出，美國周日 (24 日) 新增確診超過 13 萬人，累計確診數達 2513 萬人，周日新增死亡 1776 人，累計死亡超過 40 萬人。

截至台北時間周一 (25 日)22 時許：

道瓊指數下 130.47 點或 - 0.42%，暫報 30866.51 點

那斯達克上漲 182.27 點或 1.35%，暫報 13725.34 點

標普 500 指數上漲 12.42 點或 0.32%，暫報 3853.89 點

費半上漲 30.14 點或 0.98%，暫報 3104.55 點

台積電 ADR 上漲 1.12% 至每股 130.59 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.067%

紐約輕原油下跌 0.23% 至每桶 52.15 美元

布蘭特原油下跌 0.16% 至每桶 55.32 美元

黃金上漲 0.39% 至每盎司 1863.40 美元

美元指數上漲 0.09% 至 90.29 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤上漲 50.82％，至 98.05 美元。

在散戶與對沖基金軋空行情的對決之下，散戶似乎大獲全勝。遊戲零售商 GameStop 的爆炸性漲勢絲毫不減。該公司上周五 (22 日已上漲 51%，光是在 1 月就漲了 245%。

不過，投資公司 Telsey 認為 GameStop 的漲勢已脫離基本面，現今的高估值與股價水平恐無法持續。Telsey 周一兩度下調 GameStop 股票評級，稱基本面和估值間存在脫節。

AMC(AMC-US) 早盤上漲 27.35％，至 4.47 美元。

全球院線龍頭 AMC 表示，在籌集 9.17 億美元的額外流動資金後，該公司已不再面臨破產風險。

AMC 周一表示，已透過新發行普通股籌集 5.06 億美元資金。去年底，AMC 宣布取得 1 億美元的額外第一留置權債務擔保，同時將手中價值 1 億美元第二留置債務擔保轉換為股票，發行近 2200 萬股新普通股。

黑莓 (BB-US) 早盤上漲 36.18％，至 19.12 美元。

自從宣布與臉書 (FB-US) 就專利糾紛和解後，黑莓本月漲勢連連，除了和解消息外，外界還持續關注黑莓與亞馬遜的合作關係，該公司去年底宣布，將與亞馬遜合作開發汽車數據平台。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 23:30 將公布芝加哥 Fed 12 月全國活動指數，前值 9.7

華爾街分析：

Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 表示，現在所有人都將目光投向科技股，因為它們將拾回近月來流失的部分成長動能。

除了對科技股財報的樂觀情緒，Hayes 進一步表示，投資人還將持續關注，國會是否推進眾所矚目的紓困法案。

ABC Bullion 全球總經理 Nicholas Frappell 則表示，本週最大的風險事件為聯準會 (Fed) 利率決議。他認為 Fed 可能略顯保守，等待更多數據公布後才會做出決定。