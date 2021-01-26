南韓去年GDP負成長22年來首見 疫情造成消費不振

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊消費及出口，南韓 2020 年 GDP 萎縮 1%，是 1998 年亞洲金融風暴以來首見負成長，但萎縮幅度略小於南韓央行原先預測的 1.1%，且去年第四季成長 1.1%，持續從疫情深淵反彈。

根據南韓央行週二 (26 日) 公布的最新 GDP 數據，南韓 2020 年的消費較去年減少 5%，反映疫情擴散下，南韓政府規定餐飲店在夜晚九點後禁止營業，以及民眾減少外出消費帶來的影響。

全年出口減少 2.5%，主要出口品半導體在 2020 年下半年雖然回溫，但整體而言貿易仍受疫情拖累停滯不前。進口也減少 3.8% 。

全年政府支出增加 5%，設備投資增加 6.8%，但仍難以填補消費及出口減少的大洞。

另一方面，南韓 2020 年 Q4 經季節調整後的 GDP 初值報季增 1.1%，連續兩季正成長，主因出口需求穩固，彌補了內需低迷的缺口。

Q4 出口季增 5.2%，連續兩季增加，半導體及化學產品的出口復甦；同期進口季增 2.1%，也是連兩季增加。

但 Q4 消費減少 1.7%，轉為負成長。疫情在 2020 年初爆發後，南韓 Q1 消費曾大幅萎縮 6.5% ，之後持續回溫，然而疫情進入 12 月再度惡化，南韓政府下令關閉休閒設施等嚴格防疫規定衝擊景氣。

南韓 2020 年 Q4 的 GDP 與去年同期相比萎縮 1.4%，實際表現也優於原先預測的萎縮 1.7% 。