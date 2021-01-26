北美半導體設備出貨去年近300億美元 創下歷史新高

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (26) 日公告 2020 年 12 月北美半導體設備製造商出貨金額，達 26.8 億美元，月增 2.6%，年增 7.6%，2020 年全年出貨金額達 297.81 億元，一舉創下歷史新高。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，2020 年北美設備銷售金額超越 2018 年創下的歷史新高，為充滿挑戰的一年劃下完美句點，更顯示半導體業在疫情間，為數位轉型發揮關鍵作用。

北美半導體設備出貨金額自 2019 年 10 月起，受惠整體半導體業持續往先進製程推進，投資力道逐步復甦，已連續 15 個月超過 20 億美元，並維持正成長。

台積電前日也公布今年資本支出，估達 250-280 億美元，遠高於市場原先預期的 220 億美元，相當於年增 45-62%，再度改寫歷史新猷，顯現先進製程的需求相當強勁，預計此次資本支出其中 80% 將用於先進製程，10% 用於先進封裝技術量產需求，10% 用於特殊製程。

展望後市，SEMI 看好，去年全球原始設備製造商 (OEM) 銷售額約達 689 億美元，年增 16%，將寫下新紀錄，成長力道也將延續至今明年，預計 2021 年將達 719 億美元，2022 年更攀上 761 億美元新高點，將連續三年創新高。