8成民眾純網銀、數位帳戶傻傻分不清楚

純網銀話題從 2020 年開始出現聲量，首家純網銀也在上周正式上線，純網銀的開張不只是金融圈的大事，對於一般民眾來說也將是全新的數位金融體驗，不過消費者對於純網銀仍是一知半解，根據 Money101 調查，仍有超過 6 成民眾不清楚純網銀的概念，有 8 成左右的人不了解銀行提供的數位帳戶服務與純網銀的區別。

根據 Money101 調查指出，約有 7 成的人有開設數位帳戶，最常使用的服務包含轉帳、存款、查詢帳戶餘額等服務。對於「純網銀」，超過 60% 的人不清楚甚至沒聽過。雖然民眾開設數位帳戶的比例偏高，但卻有 80% 的人依然不清楚傳統銀行提供的「網路銀行」服務、「數位銀行」（數位帳戶）和「純網銀」的區別。

即使大家對於純網銀的概念模糊，受訪者中仍有超過 65% 的人會考慮在純網銀開戶，因為民眾普遍認為純網銀可能會帶來的優點包含便利性高，不受時空限制、提供優惠的手續費、有詳細的個人交易消費紀錄…… 等等。

雖然有眾多民眾對於純網銀躍躍欲試，但對於完全靠網路服務的純網銀仍有許多的疑慮，例如個人資料及交易資料被竊取、缺少實體分行，有問題無法當面詢問以及純網銀屬於全新的品牌，不了解其背景。

Money101 總經理朱本傑認為，樂天純網銀目前公佈的服務與現有銀行的數位帳戶差異不大，加上許多民眾已開設數位帳戶，面對各家銀行漸趨成熟的數位帳戶與生態圈，若消費者在使用純網銀的金融科技服務感受上，與數位帳戶沒有太大的區別，那麼已有信譽的老銀行更能讓消費者安心。純網銀是否能釋出有別於以往的金融服務，以及提供完備的資安保護與風險防範，將會是未來純網銀的挑戰。

不同年齡層喜歡不同優惠 行動支付優惠受青睞

在純網銀的開戶優惠方面，Money101 觀察到，不同年齡層對於開戶優惠也有不同的偏好，基本的跨轉和跨提免手續費、現金回饋及開戶禮、高利率台幣活存在各年齡層之間都很受歡迎。

受到疫情影響，民眾使用行動支付的頻率跟著增加，銀行若是提供行動支付相關的回饋也能吸引消費者開戶。而 30 歲以下的年輕族群相較於其他年齡層，更喜歡實體消費通路優惠（餐廳 / 超市 / 百貨等等），31 歲以上的消費者則會被繳費優惠以及兌換外幣優惠吸引。

