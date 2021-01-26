〈智原法說〉上調今年上半年營收展望 未來三年營收CAGR 20%

智原 (3035-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理王國雍指出，從現今訂單能見度來看，展望較先前預期的更樂觀，並上調今年上半年營收年增幅預估，達 20%，更看好在單案金額提升、多元客戶群貢獻下，未來三年營收 CAGR (年複合成長率) 將達 20%。

智原上季法說會時，王國雍預估，今年上半年營收年增 15%，但客戶需求持續強勁，現在看來可年增 20%，並逐季成長，毛利率則維持 49%，其中，第一季營收估季增高個位數，NRE、IP 分別季增 50%、30%，量產業務則季減 7-9%，營運淡季不淡。

展望全年，王國雍認為，今年營收年增幅將達 20%，其中，NRE 業績挑戰改寫新猷，IP 業績挑戰 13 年新高，量產業務也有雙位數成長，整體毛利率與 2020 年相當。

王國雍補充，去年遞延的 NRE 案件金額約 1-2 億元，可望在今年陸續認列，加上客戶開案皆以 40、28 奈米為主，單案金額較過往 0.11-0.18 微米明顯提升，可優化產品組合，帶動整體 NRE 業績創新高。

智原估今年 0.11-0.18 微米的營收比重，將降至 20% 以下，40、55-90 奈米的營收比重皆大於 30%，28 奈米以下的比重也會成長至 20% 以上，相較過往 0.11-0.18 微米佔 40% 以上，有顯著優化。

IP 則隨著聯電 (2303-TW) 28 奈米有數個客戶案件進入量產，挹注權利金成長，先前經營非聯電的晶圓代工廠，也開始發酵，加上近期晶圓代工業者調漲價格，智原採單片晶圓價格計費，也可望受惠。