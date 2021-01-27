1月我國消費者信心上揚 物價指標創近2年高點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 1 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總數為 71.98 點，較上月上升 1.08 點，6 項調查指標中，有 4 項上升，又以未來半年國內物價水準上升最多，並創去年 4 月以來高點，反映包括主計總處和多數智庫預測，今年我國全年 CPI 上漲率將轉正、物價溫和成長的趨勢。

台經中心指出，此次調查中，上升幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果 44.45 點，月增 3.3 點，不過，去年整體趨勢為下降；其次為「未來半年投資股票時機」41.3 點，月增 2.7 點，且為連 3 升。

而「未來半年國內就業機會」62.95 點，月增 1 點，終結連 6 月下滑轉趨上揚，顯示疫情衝擊就業市場的狀況趨於緩和；而「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 112.05 點，略較上月上揚 0.4 點。

下降幅度最多的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為 84.3 點，月減 0.6 點，全年呈現上升趨勢；「未來半年家庭經濟狀況」86.8 點，也較上月略下降 0.35 點，但就全年來看仍呈上升趨勢。

從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

另外，台經中心公布「購買房地產時機」指標為 115.65 點，較上月上升 0.85 點，反映房市目前維持一定熱度。

而在健康指標的調查中，「目前健康狀況」指標為 85.05 點，月減 0.35 點，「預期健康狀況」指為 83.45 點，較上月上升 0.45 點。