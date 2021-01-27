Google啟用台灣新辦公室 為美國總部外最大硬體研發中心

Google(GOOG-US) 今 (27) 日宣布在 Tpark (台北遠東通訊園區) 啟用全新辦公室，是美國總部外，首座且最大的硬體研發基地，Google 也計畫在 2023 年於園區內再新增另一座辦公室。

Google 表示，台灣一直在 Google 產品研發、網路基礎建設、市場營運願景中扮演要角，過去五年在台灣正職員工人數也成長 10 倍，因應成長需求，今年也將擴大人才招募與實習計劃，並推出針對女性、弱勢族群等職涯發展活動。

Google 預計在今年底前至 50 所台灣大專院校進行線上校園徵才活動，尋找有潛力的學生。

Google 硬體副總裁彭昱鈞表示，感謝台灣在防疫上卓越成果，加上政府與各界支持，讓 Google 全新辦公室如期啟用，也代表台灣已躍升為 Google 的主要策略據點，包含 Pixel 手機、Nest 智慧裝置、Chromebook 筆記型電腦、穿戴式裝置、Chromecast 串流播放器等。

Google 台灣在 2006 年正式成立，今年邁入第十五周年， HTC 手機研發部門也正式加入 Google 台灣團隊滿 3 週年，Google 表示，台灣已發展為 Google 亞洲最大研發基地之一，全新辦公園區設有各類型的實驗室與測試設施，並提供員工可自由安排使用的健身房、按摩室、午睡空間等。