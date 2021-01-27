〈博晟轉上櫃〉修復軟骨產品陸續取得自費核可 今年營收將顯著成長

骨科醫材廠博晟生醫 (6733-TE) 明 (27) 日將以每股 28 元掛牌上櫃，董事長陳德禮今日表示，旗下兩相軟骨修復植技術 (BiCRI) 產品，已獲得台中衛生局核可進入自費市場，預期其他地區今年將陸續取得核准，看好單次手術費用最高達 50 萬元，今年營收將顯著增長。

博晟具兩大再生技術平台，包括兩相軟骨修復植技術 (BiCRI) 與骨生長因子 (OIF)，透過兩大平台開發出 3 項適應症產品，營運模式以銷售產品與提供服務雙軌並進。

兩相軟骨修復植技術產品方面，陳德禮指出，該產品已由臺中榮總醫院完成臺中衛生局核價程序並取得自費價格，預計下個月就會提供產品、貢獻營收，預期第 2 季後，會陸續取得新北等其他地區衛生局核可，產品將可大量開始銷售。

陳德禮表示，美國軟骨缺損市場達 20 億美元 (約新台幣 650 億元)，儘管美國單次治療費用約 80-100 萬元，但需要手術修復人數上看 70 萬人，另外日本手術費用也要 60 萬元，台灣目前則是透過細胞治療進行骨頭修復，因為需要細胞專門培養系統、物流配送等成本較高，手術費用高達 80 萬元。

博晟旗下軟骨修復產品據臨床數據顯示，患者使用該產品術後六週可減緩膝關節疼痛問題，且逐步恢復運動功能，目前終端售價約 40-50 萬元，預期未來越多醫院使用後，產品價格將有所調降。

其他海外市場部分，陳德禮指出，預計下季向美國 FDA 申請醫療器材臨床試驗許可及歐盟申請上市許可；中國則將成立子公司山東博升並與中國磐升生物工程集團合作，初步預計本季先以台灣臨床數據申請當地認證。