〈蘋果財報優〉iPhone 12熱賣 蘋果Q1營收突破千億美元 中國升級潮歷年最強

蘋果 (AAPL-US) 在 iPhone 12 開賣以來第一個完整季度財報表現遠勝華爾街預期，單季營收史上首度突破 1000 億美元，中國銷售勁增 57%，執行長庫克 (Tim Cook) 形容中國升級力道是歷年最強。

蘋果依舊未發布財測，但預告穿戴裝置、AirPods 和服務事業成長將趨緩，且透露 Mac、iPad、iPhone 12 Pro 銷售都遭遇「供應瓶頸」，盤後股價開高走低，截稿前跌約 2%。

蘋果周三 (28 日) 盤後發布 2021 會計年度第 1 季 (12 月 26 日止) 財報，營收年增 21% 至 1114.4 億美元，淨利年增 30% 至 287.6 億美元，折合每股獲利 1.68 美元，都優於市場所料。

各部門表現強勁，iPhone 營收年增 17%、且比預期高出近 60 億美元，反映 5G 新機熱賣。針對市場關注的中國銷售，庫克表示整體表現強勁，「換機升級在中國創下歷史最高紀錄」，初步資料顯示該季中國營收增加 57% 至 213.1 億美元。

儘管財報亮麗，但受美股暴跌和投資人避險影響，蘋果盤後股價開高走低、截稿前約跌 2%，但該股本周截至周三收盤仍漲逾 7%，是至少 2011 年以來最大單周漲幅，反映投資人對 iPhone 12 帶來「超級周期」的熱切盼望。

蘋果股價走勢圖。來源：Google

Q1(12 月 26 日止) 財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師共識預期

EPS：1.68 美元 vs. 1.41 美元

營收：年增 21% 至 1114.4 億美元 vs. 1032.8 億美元

毛利率：39.8% vs. 38.0%

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：年增 17% 至 656 億美元 vs. 598 億美元

Mac 營收：年增 21% 至 89.8 億美元 vs. 86.9 億美元

iPad 營收：年增 41% 至 84.4 億美元 vs. 74.6 億美元

可穿戴設備、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：年增 29% 至 129.7 億美元 vs. 119.6 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 24% 至 157.6 億美元 vs. 148 億美元

雖然蘋果自疫情爆發以來就不再提供財測，卻絲毫不影響第 1 季亮麗的表現。該公司持續從居家趨勢和遠距熱潮中受益，不只 iPhone，從 iPad、Mac、穿戴裝置到服務事業，第 1 季營收都強勁成長。

庫克表示，如果不是疫情導致蘋果必須暫時關閉世界各地實體門市，財報表現可能更好。

但蘋果表示，Mac、iPad、iPhone 12 Pro 都遭遇「供給瓶頸」，不只「半導體吃緊」，供應鏈的其他面向也是造成供給瓶頸的原因。

蘋果 12 月推出採用以自家晶片取代英特爾產品的 Mac，多位評論家表示，比起舊款，新 Mac 的電池壽命和續航力較佳。

庫克透露，iPhone 手機使用者迄今超過 10 億，從先前的 9 億上升，所有產品的活躍裝機總數則是 16.5 億。

蘋果表示，國際營收整體比率由 61% 提高到 64%，中國市場表現良好。庫克對路透說：「中國都會區銷售前三高的手機有兩支是蘋果的，其他產品和服務也很棒。」

蘋果宣布發放每股股利 0.205 美元，包含庫藏股在內，第 1 季總計回饋股東總額超過 300 億美元。

第 1 季通常是蘋果整個會計年度最旺的一季，因包含 12 月的年底購物季。